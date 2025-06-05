Baltijas balss logotype

Z-певец Шаман готовится к свадьбе с цензоршей интернета Мизулиной 0 1121

Lifenews
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Подобное притягивается к подобному.

Подобное притягивается к подобному.

Пропутинская активистка на 6 лет старше своего песнопевца.

В жизни поддерживающего агрессию Путина против Украины Ярослава Дронова (1990) много волнующих событий: музыкант активно развивает карьеру, радуется номинации на «Премию МУЗ-ТВ. Легенда» и не перестает удивлять слушателей. Однако последнее время особое внимание привлекает его личная жизнь.

Пока поклонники Z-певца Shaman пытались понять, как он переживает развод с бывшей супругой, оказалось, что сердце артиста уже давно несвободно. Ярослав Дронов, скрывавший новую любовь, наконец-то перестал утаивать личную жизнь.

В начале весны артист официально объявил, что состоит в отношениях с Екатериной Мизулиной (1984) — главой «Лиги безопасного интернета». И хотя сначала публика отреагировала на новость с большой долей недоверия, вскоре влюбленные сами поставили все точки над i, подтвердив роман публично. Более того, певец уже заговорил о свадьбе. По его словам, состоится она летом.

О развитии их отношений Shaman рассказал в эфире передачи «Центральное телевидение» на канале НТВ. По словам певца, он сделал Екатерине не совсем стандартное предложение — начать встречаться официально. По его словам, это звучит непривычно и даже наивно, но для Екатерины подобный шаг важен, особенно в условиях повышенного внимания.

Как пояснил артист, они с Мизулиной — публичные личности, а значит, скрыть роман вряд ли удалось бы даже при большом желании. Поэтому он решил все сделать открыто и прозрачно, чтобы избежать слухов. Такое решение, по мнению Ярослава, помогло бы не только прояснить ситуацию для поклонников, но и сохранить уважение к Екатерине.

Однако, несмотря на бурный старт, о создании семьи в ближайшее время речи пока не идет. Shaman с юмором прокомментировал, что свадьба точно будет летом.

«Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом», — уверяет певец.

Ранее объявленный в санкционные списки ЕС Ярослав уже удивил публику на одном из своих сольных концертов. Прямо со сцены он пригласил Екатерину, вручил ей букет цветов и с волнением заявил, что готов сделать признание на глазах у тысяч зрителей.

Читайте нас также:
0
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 1010
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 913
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 766
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 596

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 153
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 213
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 242
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 537
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 295
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 184
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 153
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 213
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 242

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео