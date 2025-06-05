В жизни поддерживающего агрессию Путина против Украины Ярослава Дронова (1990) много волнующих событий: музыкант активно развивает карьеру, радуется номинации на «Премию МУЗ-ТВ. Легенда» и не перестает удивлять слушателей. Однако последнее время особое внимание привлекает его личная жизнь.

Пока поклонники Z-певца Shaman пытались понять, как он переживает развод с бывшей супругой, оказалось, что сердце артиста уже давно несвободно. Ярослав Дронов, скрывавший новую любовь, наконец-то перестал утаивать личную жизнь.

В начале весны артист официально объявил, что состоит в отношениях с Екатериной Мизулиной (1984) — главой «Лиги безопасного интернета». И хотя сначала публика отреагировала на новость с большой долей недоверия, вскоре влюбленные сами поставили все точки над i, подтвердив роман публично. Более того, певец уже заговорил о свадьбе. По его словам, состоится она летом.

О развитии их отношений Shaman рассказал в эфире передачи «Центральное телевидение» на канале НТВ. По словам певца, он сделал Екатерине не совсем стандартное предложение — начать встречаться официально. По его словам, это звучит непривычно и даже наивно, но для Екатерины подобный шаг важен, особенно в условиях повышенного внимания.

Как пояснил артист, они с Мизулиной — публичные личности, а значит, скрыть роман вряд ли удалось бы даже при большом желании. Поэтому он решил все сделать открыто и прозрачно, чтобы избежать слухов. Такое решение, по мнению Ярослава, помогло бы не только прояснить ситуацию для поклонников, но и сохранить уважение к Екатерине.

Однако, несмотря на бурный старт, о создании семьи в ближайшее время речи пока не идет. Shaman с юмором прокомментировал, что свадьба точно будет летом.

«Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом», — уверяет певец.

Ранее объявленный в санкционные списки ЕС Ярослав уже удивил публику на одном из своих сольных концертов. Прямо со сцены он пригласил Екатерину, вручил ей букет цветов и с волнением заявил, что готов сделать признание на глазах у тысяч зрителей.