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26-летняя дочь Варум и Агутина рассекает по США в сексуальных шортах 0 1092

Lifenews
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Красотка сочетает черты и папы, и мамы.

Красотка сочетает черты и папы, и мамы.

Юная рокерша записана под фамилией звездной мамы, хотя и с отцом у нее всегда были теплые доверительные отношения.

26-летняя дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум опубликовала фото в обтягивающих микрошортах, продемонстрировав идеальную фигуру. Елизавета не так часто делится новыми снимками с поклонниками, но на сей раз решила похвалиться дерзким образом.

В повседневной жизни блестящее мини девушка обычно не носит. Наряд был подобран специально для выступления в одном из ночных заведений. Напомним, Лиза с детских лет живет в Америке. Сейчас она всерьез занимается музыкой, сама пишет и исполняет песни в стиле рок.

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«Завораживает, супер», «Красотка», «Королева вернулась», — пишут восторженные подписчики.

К слову, в соцсетях юная рокерша записана под фамилией звездной мамы, хотя и с отцом у нее всегда были теплые доверительные отношения. Когда девочка появилась на свет, пара находилась на заре карьеры, и копошиться с ней в песочнице и гулять по паркам у Агутина и Варум времени не было. Решено было отправить Лизу к родителям Анжелики в США.

Наследница не держит обид на родителей, которые всегда были слишком заняты, чтобы заниматься ее воспитанием. Она выросла самостоятельной, в хорошем смысле «упертой» и неизбалованной. Варум рассказывала, что дочь подрабатывала и официанткой, и сотрудницей службы доставки, чтобы иметь карманные деньги.

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