27-летняя Кайли Дженнер решилась на неожиданное откровение. Сестра Ким Кардашьян поделилась подробностями пластической операции по увеличению груди.

Все началось с того, что одна TikTok-блогерша попросила Кайли назвать параметры своего бюста, точнее имплантатов. Девушку восхитило, насколько филигранно была проведена операция. «Это самая идеальная, естественно выглядящая пластика груди из всех, что я видела. Каким бы способом ее ни делали — с помощью имплантатов или пересадки жира — для меня она совершенна», — сказала блогерша.

Дженнер к удивлению аудитории дала ответ под этим видео. «445 кубических сантиметров, умеренный профиль, половина под мышцей! Силикон!» — написала Кайли. Также она назвала имя хирурга на всякий случай. «Надеюсь, это поможет», — добавила бизнеследи. Блогерша поблагодарила звезду за неожиданный, но такой желанный комментарий.

Два года назад дочь Крис Дженнер призналась, что делала пластику груди. Саму операцию провели, когда девушке было всего 19 лет. До сих пор Кайли не раскрывала никаких эксклюзивных деталей касаемо операции. Оттого-то вдвойне удивительно, что бизнесвумен разоткровенничалась не в интервью крупному изданию, а в блоге тиктокерши.