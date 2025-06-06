Звезда голубого экрана Ксения Бородина (1983) вышла замуж за шоумена Николая Сердюкова (1988). В ЗАГСе в Барвихе влюбленные расписались и обменялись кольцами. Для поклонников телеведущей новость стала полной неожиданностью, ведь она никак не афишировала знаковый день.

Однако звезда стала-таки законной женой. Правда, пышное торжество пара пока отложила. Банкет Бородина замышляла грандиозный, долго выбирала дизайн свадебного торта и платье. Остается ждать, когда молодожены отпразднуют важное событие.

В день бракосочетания телеведущая предпочла надеть брючный костюм белого цвета, а прическу украсила фатой. Сердюков пришел в классическом черном смокинге.

Бородина не успела прокомментировать свой новый статус. В Telegram-канале она поделилась первыми снимками с супругом, вызвав шквал восторженных комментариев. Но и без негатива не обошлось: «Поздравляю, но он мне не нравится, но не мне с ним жить», «А после Сокровищ Императора вообще испанский стыд за него, да», «Страшно за вас Ксения…немного страшно и много недоверия к нему».

В последние дни поведение Сердюкова активно обсуждают в соцсетях. На съемках шоу «Сокровища императора» избранник Ксении показал себя «во всей красе». Он повышал голос и на Ксению, и на других участников, пытался доминировать, давая понять, что он главный в паре. Бородина на его выпады реагировала на удивление спокойно.

Она оправдывает Николая, защищая от нападок. Однако в Сети уже распространяются слухи, что и этот брак Ксении потерпит крах.