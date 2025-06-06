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Основатель группы «Аквариум» ушел после 10 лет борьбы с раком 0 1397

Lifenews
Дата публикации: 06.06.2025
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Джордж - тихий герой рок-н-ролла.

Джордж - тихий герой рок-н-ролла.

Гуницкий внес неоценимый вклад в поэтику питерской группы.

Сооснователь культовой ленинградской и петербургской музыкальной группы «Аквариум», поэт, драматург и журналист Анатолий «Джордж» Гуницкий ушел из жизни после тяжелой болезни. Ему был 71 год. Об этом сообщил в соцсетях лидер коллектива Борис Гребенщиков, признанный в России иностранным агентом.

«Джордж Гуницкий покинул наш мир. Другого такого не было. Да причтется к свету», — написал композитор и исполнитель, уехавший из России после начала специальной военной операции.

Анатолий Августович Гуницкий родился в Ленинграде 30 сентября 1953 года в еврейской семье. С Гребенщиковым они были знакомы со школьных лет, а в 1972-м вместе основали «Аквариум». Гуницкий, известный в музыкальном сообществе под прозвищем «Старый рокер», занимался в коллективе написанием песен, играл на басе и ударных. Другое свое прозвище – «Джордж» – Анатолий получил из-за сходства с гитаристом Джорджем Харрисоном, участником легендарной британской группы The Beatles.

В 1972 году вместе с Борисом Гребенщиковым основал «Аквариум». До своего ухода из группы был ударником и автором текстов многих песен. В 1975 оставил музыкальную деятельность ради театра, но песни на его стихи появлялись ещё в нескольких альбомах «Аквариума» (особенно много их было на альбоме «Треугольник»). Автор текста в буклете «официального бутлега» «Аквариума» «Скоро кончится век…» (издан в 1995 году).

В 1980-е годы начал журналистскую деятельность в журналах «Рокси» и «Костёр» (раздел «Беседы о музыке»), а также на радио (сначала в качестве внештатного автора, а с 1987 — как ведущий авторской передачи). Был членом совета Ленинградского рок-клуба.

Драматург, поэт и прозаик, писавший в абсурдистской манере. Пьесы «До самых высот» и «Смерть безбилетника» ставились в нескольких театрах, в том числе Театре сатиры на Васильевском.

В 2000 году проектом «Террариум», в состав которого вошли музыканты «Аквариума», Вячеслав Бутусов, Максим Леонидов, Настя Полева и Александр Васильев, был выпущен альбом «Пятиугольный грех» с песнями на стихи Гуницкого[4]. Песня «Гибралтар/Лабрадор» вошла в саундтрек фильма «Брат-2» и стала хитом.

В 2010 году снимался в телесериале «Приставы» (серия «Роковая песня»).

В 2015 году вышел 2-й альбом «3=8» музыкального проекта «Террариум». Альбом составлен лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым из песен на стихи Гуницкого, исполненных российскими музыкантами Вячеславом Бутусовым, Максимом Леонидовым, Юрием Шевчуком и др. Все вырученные от продажи альбома средства пошли на лечение Анатолия Гуницкого.

7 сентября 2020 года вышел сборный альбом песен на стихи Анатолия Гуницкого «Песни Джорджа». Последняя песня альбома «Из Тамбова С Любовью» ранее не издавалась.

Весной 2020 года СМИ сообщали, что Гуницкий страдает от тяжелого заболевания. Участники «Аквариума» и их коллеги по рок-сообществу несколько раз объявляли в соцсетях сбор средств, чтобы помочь другу оплатить дорогостоящее лечение. При этом диагноз автора песен «Аквариума» публично не раскрывался. Накануне Гребенщиков также просил подписчиков помолиться за Гуницкого, поскольку тот находился в тяжелом состоянии.

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