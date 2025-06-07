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Бекхэмы тщетно ждут внуков: сынок расстался с возлюбленной 1 532

Lifenews
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Ромео и Ким.

Ромео и Ким.

Дэвид и Виктория огорчены расставанием, так как искренне привязались к барышне.

22-летний Ромео Бекхэм и 26-летняя модель и диджей Ким Тернбулл прекратили отношения после семи месяцев вместе, пишет Daily Mail. По словам друзей пары, роман «угас» через несколько недель после празднования 50-летия Дэвида Бекхэма.

Несмотря на расставание, между Ромео и Ким сохранились дружеские отношения. Источники подчеркивают, что их разрыв не связан с обвинениями со стороны Николы Пельтц, которая якобы винила Ким в конфликте внутри семьи Бекхэмов.

«Ромео и Ким еще молоды, у них было прекрасное время вместе, но в таком возрасте отношения не всегда длятся вечно. Они приняли решение расстаться, но остались в хороших отношениях и даже появлялись в одних и тех же местах», — рассказал близкий друг семьи.

Дэвид и Виктория Бекхэм были огорчены расставанием, так как искренне привязались к Ким и считали, что она делает их сына счастливым. Однако, учитывая их насыщенные графики (Ким активно строит карьеру ди-джея, а Ромео занят в спорте и модельном бизнесе), поддерживать отношения стало сложно.

Ранее сообщалось, что Никола Пельтц, жена старшего брата Ромео — Бруклина — якобы испытывала дискомфорт из-за присутствия Ким на семейных мероприятиях. По слухам, это стало причиной отсутствия Бруклина на юбилее отца. Однако близкие к семье источники опровергают эту информацию, называя ее «надуманной».

Младший брат Круз Бекхэм даже публично вмешался, написав в блоге: «Бруклин и Ким никогда не встречались», — тем самым опровергая спекуляции. На прошлой неделе пару видели в лондонском ресторане в Мэйфэре. Они пришли отдельно, каждый со своими друзьями, но позже ушли вместе, подтверждая, что сохранили дружеское общение.

Ким, внучка известного послевоенного скульптора Уильяма Тернбулла, ранее была близка с окружением Бруклина, включая Рокко Ричи (сына Мадонны и Гая Ричи). Однако, по словам источников, никаких романтических отношений между ней и Бруклином не было.

Семья Бекхэмов надеется, что со временем отношения между братьями наладятся. Пока же Ромео сосредоточен на карьере, а Ким продолжает развиваться как ди-джей, выступая в таких местах, как Fabric и KOKO в Лондоне.

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(1)
  • VS
    Vad Sorry
    7-го июня

    Роман угас после 50 летия отца,что за бред ?кого вообще интересует с кем его сын траххается это надо? Этот Бекзам простой выскочка , посмотрите на его сына расбалованнач шпана

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