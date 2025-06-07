Личный лимузин, Сталинская премия, обслуга: как жил основатель латышского театра

Музей–особняк в Агенскалнсе, где жил основатель театра «Дайлес» Эдуард Смильгис, уникален, открыт для всех и заслуживает особого внимания.

Трехэтажный особняк Смильгиса достался ему по наследству от родителей. И редкий случай — он, народный артист СССР и лауреат Сталинской премии, жил здесь до самой своей смерти в 1966–м, как истинный барин. У него и обслуга была. За особые заслуги!

И это в то время, как по закону советской власти жителю полагалось всего 15 квадратных метров. Причем, то полагалось по закону, не всегда предоставлялялось на практике.

До недавних пор в музее работал старожил, который помнил Смильгиса. И рассказывал, как с боковой улицы, которая ныне носит имя выдающегося режиссера, в шестидесятые заезжала лучшая советская машина того времени — "ЗиМ" (Завод имени Молотова, да-да того самого Молотова, который в Латвии более известне в паре с Риббентропом). Лимузин был выделен латышскому режиссеру вместе с личным шофером.

Правда, проезд к гаражу был узковат, нельзя было развернуться. Так специально для автомобиля классика придумали в гараже вертящуюся сцену (дорогое удовольствие!), на которой машину разворачивали, и она вновь могла выехать.

Роскошный парк рядом и личный домашний театр — это уже как бы мелочь. Здесь маленький Эдуард проводил бесчисленное количество часов у голубятни.

"Все происходило там, — вспоминал Смильгис. — Я готовил школьные задания на крыше с голубями, иногда я дремал здесь, когда уставал, и здесь я читал все свои любимые книги. С этой крыши я мог часами смотреть на Ригу, которая шумела за Даугавой, на башни старых церквей, над которыми сияло золото солнца".

Тогда здесь вокруг были поля, и Старый город вдали отлично просматривался. Позже, в перестроенном доме, потолок входного вестибюля украшает рисунок голубя — это и воспоминания о детской страсти, и символ Святого Духа в христианстве.

Сейчас здесь проводятся театральные встречи, а для широкой публики открыты выставки. Например, сейчас здесь экспозиция в честь 105–летия легендарной балерины Анны Приеде. И выставка в честь театра Дайлес — фотографии работавших в этой труппе любимых артистов Эдуарда Павулса, Вии Артмане, Олги Дреге, Юриса Стренги, Лилиты Озолини, Мирдзы Мартинсоне…

Вообще–то входной билет 4 евро, но для школьников, студентов и пенсионеров — 2 евро. Но раскрываем секрет: по пятницам вход свободный — для всех!

Посидите здесь в парке, у недавно построенного фонтана, под сценографией выдающегося сценографа Илмара Блумбергса, чтобы проникнуться атмосферой театра.