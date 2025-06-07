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Поп-икона Ариана Гранде в 31 год сыграла злую ведьму 0 298

Lifenews
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Мистические страсти возбуждают аудиторию.

Мистические страсти возбуждают аудиторию.

События фильма происходят в Стране Оз, до и после приезда Дороти Гейл из Канзаса.

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер фэнтези-мюзикла "Wicked: Чародейка 2" (Wicked: For Good), который станет сиквелом хитового фильма 2024 года.

Лента, также известная под локализированным названием "Злая: Навсегда", основана на второй части одноименного успешного мюзикла, дебютировавшего в 2003 году. В его основу лег роман Грегори Магуайра 1995 года "Злая: Жизнь и времена злой ведьмы с Запада", что, в свою очередь, является переосмыслением серии сказок о Стране Оз американского писателя Фрэнка Баума.

События фильма происходят в Стране Оз, до и после приезда Дороти Гейл из Канзаса. В этой части дружба Элфабы и Глинды подвергается испытанию, когда они принимают свои новые ипостаси Злой Ведьмы Запада и Доброй Глинды, и последствия их поступков навсегда меняют всю Страну Оз. Как и в первой части, главные роли исполнили поп-икона Ариана Гранде ("Не смотри вверх", сериал "Королевы крика") и певица Синтия Эриво ("Вдовы", "Плохие времена в "Эль Рояле").

Также в ленте задействованы Джонатан Бейли (сериалы "Бриджертоны", "Попутчики"), Джефф Голдблюм ("Муха", "Парк Юрского периода", "Стражи галактики 2") и Мишель Йео ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Все везде и сразу").

Режиссером фильма выступил Джон М. Чу, который также поставил первую часть. Ранее он снял такие фильмы, как "Иллюзия обмана 2", "Безумно богатые азиаты" и "На высотах Нью-Йорка". Мировая премьера сиквела хитового фэнтези-мюзикла запланирована 21 ноября 2025 года.

Первая часть киноадаптации мюзикла "Злая" вышла на экраны в ноябре 2024 года, и он получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей, а также был финансово успешным в прокате. Кроме того, лента имела десять номинаций на "Оскар", однако победила только в двух из них – за лучшие костюмы и работу художника-постановщика.

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