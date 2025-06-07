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Старый Свет вдоль побережья Средиземного моря свяжет гламурный поезд 0 638

Lifenews
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Ехать будет интересно, хотя и страшновато.

Ехать будет интересно, хотя и страшновато.

Хорошая причина проснуться рано утром, чтобы полюбоваться видами.

Италия запускает новый ночной поезд между Римом и Французской Ривьерой.

"Эспрессо Ривьера" - это часть инициативы Италии по организации туристических поездов, в рамках которой обновленный парк старинных составов доставляет туристов в самые живописные места как в стране, так и за ее пределами.

Поезд, управляемый компанией FS Treni Turistici, будет курсировать по выходным с 4 июля по 30 августа, билеты уже поступили в продажу.

Пассажиры могут выбрать спальный вагон с отдельными купе или более доступные по цене варианты.

Поезда отправляются с вокзала Roma Termini в пятницу вечером и прибывают в Марсель в субботу утром. Обратный поезд отправляется из Марселя в субботу и прибывает в столицу Италии в воскресенье утром.

Поезд проходит по одному из самых живописных прибрежных маршрутов Средиземноморья - хорошая причина проснуться рано утром, чтобы полюбоваться видами.

Есть и дневной вариант из Генуи, с отдельными салонами и местами в первом и втором классах, если вы хотите подольше полюбоваться морем.

Компания сообщила, что планирует также отправление из Милана, поезд будет следовать через Геную и соединит северную Италию с Францией.

На борту будет организовано питание: ужин и завтрак, кроме того на протяжении всего маршрута будет работать бар.

"Цель состоит в том, чтобы облегчить не только выезд отдыхающих из итальянской столицы, которые все чаще ищут разнообразные предложения по уровню обслуживания на борту поезда, но и туристические потоки в западную Лигурию, наконец-то предлагая маршрут без пересадок из Генуи в Вентимилью и Францию", - рассказал Луиджи Кантамесса, генеральный директор FS Treni Turistici Italiani.

Остановки в симпатичных деревушках и на стильных морских курортах

По пути следования "Эспрессо Ривьера" остановится в нескольких заманчивых местах.

Сан-Ремо - элегантный прибрежный курорт на Лигурийском побережье Италии с известным казино, а сразу за границей с Францией расположена Ментона - средневековый город, выступающий в море и славящийся своими лимонами.

После этого поезд заедет в гламурные Монако и Канны.

Полный маршрут из Рима будет пролегать через Геную, Савону, Алассию, Империю, Сан-Ремо и Вентимилью в Италии, а также Ментону, Монако, Ниццу, Канны, Сен-Рафаэль-Валескюр, Тулон и Марсель.

Прошлогодний маршрут заканчивался в Ницце, а в этом году путешественники получат возможность познакомиться еще и с оживленным портовым городом Марселем, богатым своей многовековой историей.

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