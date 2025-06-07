Baltijas balss logotype

Жена футболиста-хулигана Мамаева столкнулась с подлой изменой 0 731

Lifenews
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Ну чем они были не пара.

Ну чем они были не пара.

Алана хотела развестись, но Павел попросил дождаться его из тюрьмы.

37-летняя модель Алана Мамаева откровенно рассказала о причинах развода. Какое-то время жена Павла Мамаева закрывала глаза на его неверность, но любому терпению есть предел.

Павел и Алана Мамаевы были мужем и женой восемь лет. Футболист усыновил Алекса — ребенка Аланы от первого брака, также у пары родилась общая дочь Алиса. Серьезный кризис в отношениях Мамаевых произошел в 2018-м. Спортсмена и его друга Александра Кокорина арестовали и заключили под стражу после серьезной драки. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Павел Мамаев не был верен жене. Блогерша, надо сказать, всегда подозревала супруга. Однажды она разбила стекла в машине Мамаева, чтобы отомстить ему за подозрительные переписки с женщинами.

Алана хотела развестись, но Павел попросил дождаться его из тюрьмы. Футболист писал жене слезливые письма, растопив тем самым ее сердце. Мамаева решила дать супругу второй шанс. Спортсмен активно показывал раскаяние и даже купил супруге новенький «Бентли». Между тем Алана подчеркивает, что машина для нее была заказана, до того как информация о неверности всплыла.

Но сердце Аланы Мамаевой вновь было разбито. С блогершей связался неизвестный мужчина, который точил зуб на футболиста. Так Алана узнала, что ее супруг пользуется услугами девочек по вызову.

«Он снял испанскую проститутку, забрал у нее телефон, чтобы она никуда ничего не выложила, подписал с ней какой-то договор, чтобы у них все было конфиденциально. Но все пошло не так. Ее сутенер написал мне на иностранном языке. Он был влюблен в эту проститутку. Он узнал, что она спала с Мамаевым, он пошел и нашел жену Мамаева. Он мне слил все досье на нее. Вот так все и вышло», — рассказала Мамаева в шоу «Злые языки» на «Рутуб».

Алана Мамаева была уверена, что ее муж имел близкую связь с Викторией Боней. Но экс-участница «Дома-2» поклялась, что никогда не была близка ни с Мамаевым, ни с Кокориным.

Читайте нас также:
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 1018
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 922
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 767
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 599

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 177
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 240
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
3
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 3 268
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 610
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
5
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 5 329
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 199
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 177
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 240
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
3
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 3 268

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео