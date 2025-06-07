37-летняя модель Алана Мамаева откровенно рассказала о причинах развода. Какое-то время жена Павла Мамаева закрывала глаза на его неверность, но любому терпению есть предел.

Павел и Алана Мамаевы были мужем и женой восемь лет. Футболист усыновил Алекса — ребенка Аланы от первого брака, также у пары родилась общая дочь Алиса. Серьезный кризис в отношениях Мамаевых произошел в 2018-м. Спортсмена и его друга Александра Кокорина арестовали и заключили под стражу после серьезной драки. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Павел Мамаев не был верен жене. Блогерша, надо сказать, всегда подозревала супруга. Однажды она разбила стекла в машине Мамаева, чтобы отомстить ему за подозрительные переписки с женщинами.

Алана хотела развестись, но Павел попросил дождаться его из тюрьмы. Футболист писал жене слезливые письма, растопив тем самым ее сердце. Мамаева решила дать супругу второй шанс. Спортсмен активно показывал раскаяние и даже купил супруге новенький «Бентли». Между тем Алана подчеркивает, что машина для нее была заказана, до того как информация о неверности всплыла.

Но сердце Аланы Мамаевой вновь было разбито. С блогершей связался неизвестный мужчина, который точил зуб на футболиста. Так Алана узнала, что ее супруг пользуется услугами девочек по вызову.

«Он снял испанскую проститутку, забрал у нее телефон, чтобы она никуда ничего не выложила, подписал с ней какой-то договор, чтобы у них все было конфиденциально. Но все пошло не так. Ее сутенер написал мне на иностранном языке. Он был влюблен в эту проститутку. Он узнал, что она спала с Мамаевым, он пошел и нашел жену Мамаева. Он мне слил все досье на нее. Вот так все и вышло», — рассказала Мамаева в шоу «Злые языки» на «Рутуб».

Алана Мамаева была уверена, что ее муж имел близкую связь с Викторией Боней. Но экс-участница «Дома-2» поклялась, что никогда не была близка ни с Мамаевым, ни с Кокориным.