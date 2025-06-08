"Чудовищная татуировка не сочетается с его чистым образом".

61-летний актер Роб Лоу («Остин Пауэрс…», «Скала Маллхоланд») ведет здоровый образ жизни и находится в прекрасной физической форме. Но кое-чем фанаты все же недовольны.

Что подтвердил серией снимков из спортзала, где после пробежки по пляжу час занимался с 29-летним сыном Джоном. Отпрыском осчастливила мужа дизайнер ювелирных украшений Шерил Беркофф. Сейчас отец и сын не только вместе тренируются, но и снялись в двух сезонах сериала «Нестабильный».

-Роб стал еще сексуальнее, - заходятся фанаты актера. Другие критикуют его новое огромное тату на правой руке.

С этими чернильными каракулями он похож на хитрого моряка из Бостона, - ерничает хейтер.

Чудовищная татуировка не сочетается с его чистым образом, - считает продюсер «Неистребимых» Виктор Фреско.

Зато наколка Джона удостоилась похвалы:

Маленькая и милая.

Правда, старший брат, 32-летний Мэтью, подколол:

Почему у меня такое впечатление, что ты отфотошопил голову?

Роберт Хеплер «Роб» Лоу (род. 17 марта 1964, Шарлотсвилл, Виргиния, США) — американский актёр. Среди ранних работ в кино — ведущие роли в фильмах «Изгои», «Огни святого Эльма», «По поводу того, что случилось вчера ночью…». Наиболее известные роли на телевидении — в сериалах «Западное крыло» (NBC), «Парки и зоны отдыха» (NBC) и «Братья и сёстры» (ABC).

В 1980-х годах входил в группу молодых актёров «Brat Pack» наряду с Деми Мур, Джаддом Нельсоном, Энтони Майклом Холлом, Эмилио Эстевесом, Эндрю Маккарти, Молли Рингуолд и Элли Шиди.