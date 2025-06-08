Ожог, полученный на сцене БКЗ 25 апреля оказался серьезнее, чем говорил сам Филипп и чем показывали корреспонденты НТВ и канала «Россия». У Киркорова было много планов и должен был начаться тур, но заживление руки шло медленно, а затем начались осложнения.

В Сети продолжают строить версии того, почему же исполнитель хита «Единственная моя» до сих пор в больнице. Многие фанаты винят в этом пластического хирурга Тимура Хайданова, мол, его операции отразились на состоянии поп-короля. Но так ли это?

«Травма Филиппа никак не связана с Хайдаровым. В мае Филипп почувствовал себя плохо: на фоне ожога, полученного на концерте в Петербурге, у него воспалился локоть. Поскольку у Филиппа сахарный диабет, возникли осложнения. Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение», — сказала его пиар-директор Екатерина Успенская.

Перед стартом летних концертов Филипп Бедросович планировал улететь в отпуск с детьми, но из-за состояния все отметилось. Более того, даже съемки и некоторые выступления поставлены на стоп, несмотря на то, что Киркоров чувствует себя лучше.

Многих смущает, что Филипп не выходит на связь с фанатами, хотя ранее он регулярно публиковал контент в социальных сетях. Лишь пару раз легенда российской поп-музыки поздравлял друзей и коллег с днем рождения, а также вспоминал любимого папу Бедроса Киркорова, скончавшегося весной 2025 года.

Поклонники переживают за поп-короля и желают ему выздоровления. В соцсетях даже вспомнили знаменитую фразу, которую артист сказал несколько лет назад. «Я, как птица Феникс, то сгораю, то возрождаюсь. Раны заживут, вон Хайдаров подрихтует, если что», — объяснил Киркоров.

Напомним, Филипп Киркоров в апреле вернулся на сцену БКЗ «Октябрьский» после длительного перерыва. После голой вечеринки Насти Ивлеевой, из-за которой его захейтили и фактически отменили, певец взял паузу. Но весной громко вернулся с новым шоу, представив публике новые декорации, свет и звук, а также легендарные хиты в неожиданных обработках.