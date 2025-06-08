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У Джоли и Питта уже большие детки - и большие бедки 0 648

Lifenews
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Шайло, Пакс, и их любимая мама.

Шайло, Пакс, и их любимая мама.

Пакс пьет не по-детски, а Шайло сменила имя.

Последние недели дети Питта и Джоли все чаще появляются в таблоидах. Буквально на днях общественность обсуждала сына экс-пары — Пакса. 20-летнего молодого человека сфотографировали на выходе из стриптиз-клуба: пьяного, шатающегося, с веселой ухмылкой и сомнительной компанией. Он едва держался на ногах, а в какой-то момент и вовсе упал на газон — друзья поддерживали его, но лица старались скрыть от объективов.

Пакс Джоли-Питт и раньше бывал в подобных хрониках. В прошлом году он дважды попадал в аварии на электровелосипеде, и одна из них оставила заметный след — шрам на лбу, который он продемонстрировал во время красной дорожки в Торонто. Тогда юноша сопровождал мать на кинофестивале, и этот семейный выход стал предметом обсуждения.

На фоне этих заголовков еще одна новость. Шайло, которая недавно отпраздновала свое совершеннолетие, тоже дала повод для обсуждений. Девушку заметили на прогулке — в удобной одежде, с пучком на голове и угрюмым настроением. В руках — телефон, на лице — откровенное раздражение. Папарацци запечатлели ее спустя несколько дней после того, как стало известно, что она больше не Шайло Джоли-Питт. Теперь она — Ши Джоли. Без прежнего имени и без части фамилии, которая еще недавно была символом звездной династии.

Как стало известно, девушка подала заявление об изменении имени в день своего 18-летия. Суд не стал препятствовать этому решению, и теперь официально — ни в паспорте, ни в других документах фамилии Питт больше нет.

Новое имя девушка использовала во время своего редкого публичного выступления в Лос-Анджелесе. Ши — под этим псевдонимом она заявила о себе как хореограф и творческий куратор. На закрытом ужине в честь коллаборации бренда Isabel Marant и платформы Net-a-Porter Ши представила танцевальный номер, поставленный ею для дуэта Кеони Роуз и Тако Сузуки. Танец сопровождал выступление певицы Луэллы и ее нового трека «Naïve».

Стоит отметить, что Шайло всегда вела закрытую жизнь. Ее редко можно увидеть на ковровых дорожках или в социальных сетях. Девушка с юных лет серьезно занимается хореографией. А теперь она, похоже, решила не только официально заявить о своей творческой идентичности, но и дистанцироваться от прошлого, в том числе — от имени отца.

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