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В Вильнюсе прошло шествие Baltic Pride 0 517

Lifenews
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
В Вильнюсе прошло шествие Baltic Pride

7 июня в столице Литвы прошло шествие «За равенство!», которым завершился фестиваль Baltic Pride. По оценкам организаторов, участие в марше могли принять около 20 000 человек.

Шествие прошло по проспекту Гедиминаса и завершилось у Белого моста. В это же время в Вильнюсе состоялись три акции протеста, участники которых выступали в поддержку традиционных ценностей.

По данным полиции, в целом мероприятие прошло спокойно. Единственным зафиксированным нарушением стали жалобы на подростков, которые бросали яйца в прохожих и светофоры.

«Двоих мы задержали сразу, остальные успели скрыться», — сообщил представитель полиции Евгениюс Лепис.

Протестные акции проходили, в частности, на Кафедральной площади.

Как сообщалось ранее, никто из представителей правительства Литвы в шествии участвовать не собирался.

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#лгбт #вильнюс
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