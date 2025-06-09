После десяти лет в актерской профессии звезда «Белого лотоса», наконец-то, греется в лучах голливудской славы. Но помимо кинокартеры 31-летний Патрик Шварценеггер не перестает думать о прибыльных инвестициях и своем развивающемся стартапе — производителе протеиновых батончиков

Уставший после перелетов и голодный, Патрик Шварценеггер сначала смотрит на стол с закусками, где полно пирожных и сэндвичей, а потом замечает доставку суши от Sugarfish на столе прямо перед собой. В последние пару месяцев у 31-летнего актера и предпринимателя едва ли выдавалась свободная минута, ведь он облетел 15 стран, продвигая культовый сериал «Белый лотос» от HBO, в третьем сезоне которого исполнил одну из ролей.

«У меня с собой всегда батончики, ― говорит он, залезая в карман и доставая два протеиновых батончика MOSH (бренд он основал в 2021 году). ― Особенно в дни съемок, когда не знаю, какой будет перекус. Всегда приношу свой».

Прямо как его помешанный на протеиновых коктейлях персонаж «Белого лотоса» по имени Саксон Рэтлифф, за своим питанием следит и Шварценеггер. На этом сходство не заканчивается: он тоже закончил элитный университет со степенью в управлении бизнесом, родился во влиятельной семье и о богатстве знает не понаслышке. И пусть у Саксона есть только родительское наследство, Шварценеггер зарабатывает собственную репутацию, ― как в бизнесе, так и на экране.

Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер вырос в мире Голливуда и политической элиты. Родители Патрика ― ставший миллиардером актер, занимавший должность губернатора Калифорнии, и тележурналистка из семьи Кеннеди. Актерская карьера полюбилась молодому человеку с детства, и еще мальчишкой он часто бывал на съемочных площадках, где работал отец.

«Были моменты, когда я задумывался: «Планка чертовски высокая. Может быть, лучше сменить фамилию или взять сценический псевдоним?» Вот такие вещи приходили в голову, ― признается Шварценеггер-младший. ― Но в итоге я очень горжусь папой и жизнью, которую он мне подарил, а еще фамилией и брендом, которые создал».

Первым делом Патрик перенял у отца именно деловую хватку. Мать вспоминает, как совсем еще маленького сына нельзя было оттащить от телевизора, когда начиналось шоу Shark Tank, и как мальчик на день рождения просил несколько сотен долларов, чтобы открыть биржевой счет.

В 2008-м 15-летнего Шварценеггера отправили на стажировку к кинопродюсеру Джону Дэвису, крупному акционеру Wetzel's Pretzels, который тогда вместе с группой соинвесторов только-только продал долю бизнеса примерно за $36 000 000 (в 13 раз дороже изначальных капиталовложений). Школьника это очень заинтриговало, особенно когда он узнал, что Элиз и Рик Ветцели открывают новую сеть пиццерий категории fast-casual. Родители Шварценеггера одолжили ему около $50 000, чтобы тот вложился в бизнес Blaze Pizza и присоединился к другим инвесторам вроде Леброна Джеймса. Через шесть лет, в 2014 году, Патрик открыл первое из двух заведений франшизы в своем родном Лос-Анджелесе.

«Я увидел, что потребители ищут более здоровые альтернативы, варианты с веганскими соусами и начинками, более полезным тестом, ― рассказывает актер. ― Поэтому решил: «Буду вкладываться в [другие] такие же компании и дальше».

В 2015-м, почти через восемь лет с момента старта, Шварценеггер уже заканчивал колледж и продал акции Blaze Pizza, по оценке Forbes USA, не менее чем за $2 000 000. Затем он вернул долг родителям и инвестировал в другие ренды, включая порошок для предотвращения обезвоживания Liquid I.V. и два газированных напитка с пребиотиками OLIPOP и Poppi, последний из которых владельцы в текущем году продали за $2 000 000 000.

По мере расширения делового портфеля длиннее становился и список актерских заслуг. Во время учебы в Университете Южной Калифорнии Шварценеггер начал брать уроки актерского мастерства. В первые несколько лет ему давали небольшие роли на телевидении и в кино, в том числе в фильме «Одноклассники 2» и телесериале «Королевы крика», но больших прорывов не наблюдалось.

Когда в 2020 году киноиндустрию парализовала пандемия, молодой человек переехал к матери и вместе они запустили MOSH, торговую марку протеиновых батончиков для «укрепления здоровья головного мозга». Шрайвер сама уже давно спонсирует исследования в области болезни Альцгеймера, потому как видела последствия заболевания у своего покойного отца Сарджента Шрайвера, стоявшего у истоков «Корпуса мира», «Высокого старта» и других программ эпохи Кеннеди. В MOSH содержатся такие ингредиенты как цитиколин, ежовик гребенчатый и кислоты омега-3, которые, по мнению многих, улучшают когнитивные функции.

«Моя мама больше визионер, а я претворяю ее мечту в жизнь, ― утверждает Патрик Шварценеггер. ― И играю адвоката дьявола в плане бизнеса».

На данный момент деловой тандем вложил в торговую марку из собственного кармана без малого $1 000 000. «Это был не какой-то очередной бренд от знаменитостей, на который собирали деньги и для которого нанимали агентство, ― объясняет актер-предприниматель. ― Мы производили батончики, консультируясь с врачом и составителем рецептуры, мы делали все. Но потом еще наступил COVID, когда с поставками начался полный бардак, ― все, что могло пойти не так, пошло не так».

Во всех остальных смыслах момент был идеальный. Когда после 2020 года у потребителей стало меньше ограничений из-за COVID-19, зарождающаяся индустрия по производству протеиновых батончиков, совокупный оборот которой в 2024-м достиг примерно $5 000 000 000, пережила большой всплеск. В 2022-м (своем первом полном календарном году) MOSH принес создателям выручку в $4 000 000.

«К созданию компании он подошел очень скрупулезно, ― подчеркивает мать Патрика, Мария Шрайвер. ― В первый год работы мне хотелось завезти батончики в Target, а он сказал: «Нет, нам нужно строить дальше, нужно узнать своего покупателя». В обычной жизни он не всегда спокоен, но в бизнесе он ― само спокойствие и осведомленность».

В 2023 году в ходе привлечения инвестиций (тогдашний раунд серии A возглавил венчурный фонд давнего финансового консультанта Арнольда Шварценеггера) торговая марка привлекла $3 000 000 на расширение розничных поставок и выручила с продаж $7 000 000. К 2024-му продукция MOSH продавалась в сетях супермаркетов Erewhon и Sprouts Farmers Market, а также в конце года обеспечила изготовителю доход порядка $12 000 000. На прибыль бизнес пока не вышел.

Шварценеггер не бросил актерскую карьеру, но на раннем этапе запуска MOSH был момент, когда Патрик думал покончить с Голливудом, «если актерская игра не пойдет». Так продолжалось, пока ему не досталась роль в мини-сериале HBO Max «Лестница» с Колином Фертом. В 2023 году молодой актер сыграл главного персонажа в спин-оффе сериала «Пацаны» от Amazon Prime и уже потом оказался в «Белом лотосе». На съемки последнего в Таиланд он улетел в начале 2024-го, но работа в две смены давалась непросто.

«Во время съемок в Таиланде работать над MOSH было почти нереально, ― делится Шварценеггер. ― Иногда приходилось вставать в 2:00–3:00 и устраивать по Zoom созвоны со Sprouts или Kroger». Пока что уходить из компании молодой предприниматель не собирается, хоть уже и преодолел первый скромный рубеж ― повысил доходность бренда до $10 000 000. «Такова была моя цель, быть капитаном корабля и идти по курсу, ― заявляет Патрик. ― Построить бизнес с нуля до $10 млн ― совсем не то же, что с $10 000 000 до $100 000 000. И еще нужны люди, которые каждый день, весь день выходят на улицы и помогают выводить продукт на более высокий уровень».

По словам президента и операционного директора MOSH Джеффа Гэмси, в текущем году торговая марка двигается к тому, чтобы заработать более $20 000 000, и летом фирма намерена снова привлечь средства инвесторов в надежде ускорить темпы роста в рознице и выйти на прибыль. Шварценеггер и Шрайвер теперь надеются запустить продажи в Costco и Walmart.

Между тем, жизнь становится только сложнее. Однако для Шварценеггера сложнее ― это почти всегда лучше. «Несколько лет назад руководитель одной студии сказал, что с бизнесом мне нужно завязывать, что быть одной ногой здесь, а другой там ― как-то чересчур, ― добавляет молодой человек. ― Но мне кажется, что кинематограф и бизнес во многом симметричны, и появляется понимание того, что по мере роста моего бренда, возможно, будет развиваться моя актерская карьера. В конечном счете, каждый актер ― это бизнес, это самый настоящий бренд».