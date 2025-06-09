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В 51 год Безруков снялся в Иране для новой экранизации «Трудно быть богом» 0 651

Lifenews
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Новый дон Румата.

Новый дон Румата.

Бондарчук снимает русскую «Дюну» под густым голливудским соусом.

Месяц назад стало известно, что Федор Бондарчук вновь обратился ко вселенной братьев Стругацких. Кинорежиссер после экранизации «Обитаемого острова» взялся (при поддержке НТВ и Wink) за другое большое и многослойное произведение АБС — «Трудно быть богом». Теперь это будет сериал.

Все помнят тягучую, вязкую, трехчасовую картину Алексея Германа, в которой главную роль сыграл Леонид Ярмольник. Теперь Бондарчук попытается дать ответ большому коллеге. В центре романа, напомним, общество Арканарского королевства, дегенерировавшее «до фашизма, не проходя стадию капитализма». Главный герой, землянин Антон является перед аборигенами в образе благородного дона Руматы Эсторского: он хочет помочь, но не имеет права напрямую вмешиваться в ход развития цивилизации на планете. Связываясь с местной девушкой Кирой, Антон, словно Дон Кихот, в меру сил борется с несправедливостью (чаще всего тщетно) — и все больше стирает собственную личность, срастаясь с образом мессии Руматы и забывая об этике, которой присягал.

Судя по первым кадрам со съемок сериала, Бондарчук кардинально уходит от всепоглощающей грязи Арканара, что физиологически подчеркивал Герман, и снимает русскую «Дюну» под густым голливудским соусом. В Иране в постапокалиптических пустошах на фоне местных старейшин в палатках действуют облаченные в киберкостюмы персонажи — как в картинах «Трон», «Звездные войны» или «Безумный Макс».

Кастинг проекта держится в секрете. Однако Сергей Безруков себя выдал. Народный артист РФ, празднующий в начале июня Пушкинские дни, выложил фото в костюме со съемок «Трудно быть богом». Актер записал короткое видео, на котором видно, как он идет по специально выбранной для экранизации локации — там сплошные развалины .

— Завершился иранский блок съемок для меня, — пояснил Сергей. — Группа еще здесь остается снимать. А я в Москву. Уже съемки продолжатся в Москве. Вот наш Арканар (показывает локацию). Действительно очень похоже на другую планету.

Кто еще снимается в сериале, держится в секрете. Однако известно, что Бондарчук очень любит произведения АБС и встречался с Борисом Стругацким во время работы над «Обитаемым островом».

— Понимаете, для мальчишек моего поколения, родившихся в 60-е годы, Стругацкие были одними из главных писателей, — объяснял прессе режиссер. — Сейчас я не помню, какую именно книгу у них я прочитал сначала — «Трудно быть богом» или «Пикник на обочине». Но обе навсегда останутся в числе моих любимых. Борис Натанович для меня, знаете, был не просто очень хорошим писателем. Он был еще и таким этическим мерилом. Даже если он ничего не писал, внутри всегда было знание, что если в Петербурге сидит Стругацкий, значит, существует пока в мире ощущение равновесия. Потом, после его ухода, этого равновесия не стало.

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