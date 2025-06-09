Месяц назад стало известно, что Федор Бондарчук вновь обратился ко вселенной братьев Стругацких. Кинорежиссер после экранизации «Обитаемого острова» взялся (при поддержке НТВ и Wink) за другое большое и многослойное произведение АБС — «Трудно быть богом». Теперь это будет сериал.

Все помнят тягучую, вязкую, трехчасовую картину Алексея Германа, в которой главную роль сыграл Леонид Ярмольник. Теперь Бондарчук попытается дать ответ большому коллеге. В центре романа, напомним, общество Арканарского королевства, дегенерировавшее «до фашизма, не проходя стадию капитализма». Главный герой, землянин Антон является перед аборигенами в образе благородного дона Руматы Эсторского: он хочет помочь, но не имеет права напрямую вмешиваться в ход развития цивилизации на планете. Связываясь с местной девушкой Кирой, Антон, словно Дон Кихот, в меру сил борется с несправедливостью (чаще всего тщетно) — и все больше стирает собственную личность, срастаясь с образом мессии Руматы и забывая об этике, которой присягал.

Судя по первым кадрам со съемок сериала, Бондарчук кардинально уходит от всепоглощающей грязи Арканара, что физиологически подчеркивал Герман, и снимает русскую «Дюну» под густым голливудским соусом. В Иране в постапокалиптических пустошах на фоне местных старейшин в палатках действуют облаченные в киберкостюмы персонажи — как в картинах «Трон», «Звездные войны» или «Безумный Макс».

Кастинг проекта держится в секрете. Однако Сергей Безруков себя выдал. Народный артист РФ, празднующий в начале июня Пушкинские дни, выложил фото в костюме со съемок «Трудно быть богом». Актер записал короткое видео, на котором видно, как он идет по специально выбранной для экранизации локации — там сплошные развалины .

— Завершился иранский блок съемок для меня, — пояснил Сергей. — Группа еще здесь остается снимать. А я в Москву. Уже съемки продолжатся в Москве. Вот наш Арканар (показывает локацию). Действительно очень похоже на другую планету.

Кто еще снимается в сериале, держится в секрете. Однако известно, что Бондарчук очень любит произведения АБС и встречался с Борисом Стругацким во время работы над «Обитаемым островом».

— Понимаете, для мальчишек моего поколения, родившихся в 60-е годы, Стругацкие были одними из главных писателей, — объяснял прессе режиссер. — Сейчас я не помню, какую именно книгу у них я прочитал сначала — «Трудно быть богом» или «Пикник на обочине». Но обе навсегда останутся в числе моих любимых. Борис Натанович для меня, знаете, был не просто очень хорошим писателем. Он был еще и таким этическим мерилом. Даже если он ничего не писал, внутри всегда было знание, что если в Петербурге сидит Стругацкий, значит, существует пока в мире ощущение равновесия. Потом, после его ухода, этого равновесия не стало.