Уехавшая из России Вера Брежнева (настоящая фамилия - Галушка) решила порадовать поклонников свежим видео в соцсетях. Экс-«ВИА Гра» снялась во время танцевальной тренировки, облачившись в черный облегающий комбинезон. Видимо, Вера хотела похвастаться своими стройными формами, но вышло ровно наоборот. Постоянные подписчики 43-летней Брежневой обратили внимание на то, что она заметно поправилась.

Ранее певица рассказывала в своем блоге, что почти год заедала стресс. Вероятно, таким образом Вера приходила в себя после развода с продюсером Константином Меладзе. Лишь недавно, по ее словам, ей удалось восстановить фигуру после «беспорядочного питания». Судя по видео, артистка еще не совсем пришла в себя после депрессивного обжорства. Нынешней Вере далеко до былой изящной звезды.

То, что Брежнева потеряла былую стройность, ее поклонники обратили внимание во время недавнего Каннского фестиваля. Вера приехала на Лазурный берег и появилась на красной дорожке кинофорума в вечернем платье, украшенном павлиньими перьями.

Зрители обратили внимание на то, что наряд странно сидел на певице в зоне декольте: из корсета выпирали располневшие бока Веры и ее пышный бюст. Комментаторы в Сети предположили, что конфуз с платьем произошел из-за сильно раздавшихся форм артистки. Очевидно, что наряд предназначался для более стройной девушки, а Вере нужно было выдать платье на размер больше.

Ранее Брежнева появилась в январе на Парижской неделе моды. Она была настолько не в форме, что нарядилась в полностью закрытое платье, маскировавшее ее фигуру. Видимо, Вера сильно комплексовала рядом со стройными манекенщицами, вот и оделась как 60-летняя матрона, хотя раньше неизменно появлялась на публике в очень открытых платьях.

В конце 2023 года экс-«ВИА Гра» объявила, что развелась с продюсером Константином Меладзе.

После развода карьера Веры пошла под откос. Певица вернулась в родной Киев и попыталась выступать там. Однако потерпела фиаско: жители незалежной не смогли простить ее за годы работы в России. О новых песнях артистки не слышно, и сейчас экс-«ВИА Гра» зарабатывает тем, что поет на корпоративах свои старые хиты.