Адвокат семьи Тиммы утверждает, что Седокова обманом вынудила Яниса жениться

Интересы семьи Тиммы в России в настоящее время представляет адвокат Маргарита Гаврилова, которая время от времени подливает масла в огонь, обнародуя свои выводы о взаимоотношениях баскетболиста и поп-звезды украинского происхождения Анны Седоковой.

Главная цель — вернуть предполагаемое наследство Яниса, оставшееся после его смерти, от бывшей жены Седоковой — в пользу единственного сына спортсмена, проживающего в Латвии.

Недавно Гаврилова заявила, что Седокова не только разрушила семью Тиммы и матери его ребёнка, но и обманом добилась того, чтобы Янис женился на ней. По её словам, Седокова утверждала, что ждёт ребёнка от Тиммы.

"Она убедила его, что беременна, поэтому и состоялась свадьба. В начале этих отношений он как-то прилетел в Латвию и сказал маме: 'У нас будет дочка! Она уже шевелится.' Аусма спросила, какой срок беременности. Оказалось — два месяца. Конечно, мама пыталась объяснить, что на этом сроке ничего ещё не шевелится. Но он был так счастлив, что даже сделал новую татуировку в честь этого события. А потом Анна сказала, что был выкидыш", — рассказывает Гаврилова.

Также адвокат утверждает, что Янис в отношениях с Анной делал многое, что, по мнению поп-звезды, не имело ценности:

"Он убирался по дому, готовил еду, стирал, стал отцом для её сына Гектора. Она провела всё лето в Москве, а он тем временем находился с Гектором в Америке."

Гаврилова намекает, что будут обнародованы и другие подробности совместной жизни Тиммы и Седоковой.

"Мы уже предупреждали, что начнём публиковать неприятные факты, раскрывающие правду об Анне. Сейчас как раз время для публикации этих свидетельств. Если бы это была ложь, она обратилась бы в суд и обвинила меня в клевете. Но она молчит."