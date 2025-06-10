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Четыре сыночка и лапочка дочка: почему мужчины и женщины не заводят детей 0 695

Lifenews
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Четыре сыночка и лапочка дочка: почему мужчины и женщины не заводят детей

Почти каждый пятый житель развитых и развивающихся стран считает, что не может иметь столько детей, сколько ему хочется, из-за экономических и социальных барьеров, говорится в исследовании ООН.

Оно основано на опросе 14 тыс. человек из 14 стран (США, Германия, Нигерия, Таиланд и др.), которые вместе представляют более трети мирового населения.

«Уровень рождаемости снижается, в значительной степени потому, что многие люди чувствуют себя неспособными создать семьи, которые они хотели бы иметь, и это настоящий кризис», — заявила Наталия Канем, исполнительный директор Фонда народонаселения ООН.

Среди респондентов репродуктивного возраста 18% не ожидают, что смогут иметь желаемое количество детей. Только 38% людей в возрасте 50 лет и старше заявили, что достигли идеального количества детей, тогда как 31% имели меньше, чем хотели.

Большинство людей хотят стать родителями, отмечается в исследовании. Так, 38% женщин и 35% мужчин в 14 странах заявили, что в идеале хотели бы двух детей, а еще 15% участников опроса мечтают о трех детях.

Участники опроса назвали основные препятствия для родительства: «запретительную стоимость» воспитания детей, нестабильность с работой, жилищные проблемы, отсутствие подходящего партнера и сексизм. Экономические ограничения оказались среди наиболее часто упоминаемых барьеров: 39% респондентов указали на финансовые трудности, 21% — на нестабильность с работой, а 19% назвали жилищные проблемы.

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#демография
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