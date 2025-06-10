Герцог Сассекский души не чает в Арчи и Лилибет, но хочет как можно скорее стать многодетным отцом. Принц Гарри и Меган Маркл воспитывают двоих детей — 6-летнего Арчи и 4-летнюю Лилибет. Герцог Сассекский души не чает в своих наследниках и старается проводить с ними как можно больше времени. По словам принца, когда он был ребенком, ему очень не хватало внимания отца, поэтому теперь он делает все, чтобы не допустить эту же ошибку.

В 2019 году Гарри рассказывал, что хочет только двоих детей, объясняя это тем, что большее количество может негативно сказаться на экологической ситуации. Однако теперь все изменилось. Как сообщает RadarOnline, Гарри умоляет жену родить еще детей. Все дело в том, что конфликт с отцом и братом сильно его расстраивает. В недавнем интервью принц признался, что очень хотел бы помириться с близкими, однако пока, по его мнению, это невозможно. Поэтому он хочет сделать свою нынешнюю семью как можно больше, чтобы заглушить боль из-за вражды.

Меган такое желание мужа застало врасплох. Сейчас она точно не готова к рождению еще одного ребенка. Маркл не раз рассказывала о том, насколько сложно совмещать работу и материнство. «Сейчас ее бренд — это ее новый ребенок. Если она забеременеет и родит еще одного, то работа отойдет на второй план. Она говорит, что дела наконец-то пошли в правильном направлении, и ей нужно держать руку на пульсе», — поделился инсайдер.

Стоит отметить, что сейчас герцоги Сассекские находятся в незавидном положении. В последнее время их имена все чаще оказываются в центре скандалов. Недавно Гарри проиграл апелляцию по делу о лишении его государственной защиты. И теперь он должен вернуть государству 1,5 миллиона фунтов, чтобы возместить судебные издержки.

Все это очень расстраивает и злит Маркл. Во-первых, она изначально не хотела, чтобы Гарри подавал апелляцию, потому что понимала: в случае поражения ему придется покрывать судебные издержки обеих сторон. Но принц ее не послушался и был уверен, что суд встанет на его сторону. А во-вторых, она считает, что к проигрышу Гарри приложила руку королевская семья.