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Неизлечимому Брюсу Уиллис помогает при страданиях внучка Луэтта 0 626

Lifenews
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Дорогой отец и дед.

Дорогой отец и дед.

"Его лицо начинает светиться".

36-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур - Румер Уиллис поделилась трогательным семейным фото.

-Моя семья одержима малышкой Луэттой, - не скрывает Румер.

Увы, двухлетнюю дочь звезда сериала «Мальчикам это нравится» воспитывает одна - с отцом девочки, рокером Дереком Томасом она уже рассталась. Зато с семьями двух сестер и своей мамой Деми общается постоянно.

  • Луэтта и бабушка так любят друг друга! Моя мама невероятно умело ладит с детьми, - восхищается Румер. - Когда мы приезжаем в гости к моему отцу, который постоянно сталкивается с известными трудностями (уже несколько лет Брюс Уиллис страдает прогрессирующей деменцией.), его лицо начинает светиться. Он так мил с малышкой!

Ранее младшая дочь Мура и Уиллис Таллула призналась, что долгие годы страдала дисморфофобией, когда крайне критически относишься к своему внешнему виду.

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Но сейчас проблема ее не беспокоит, о чем свидетельствует серия пляжных снимков, на которых Таллула с гордостью выставляет тело в самых смелых позах. Но главное - мозгоправы наконец поняли, почему бедняжка испытывает сенсорные проблемы и сложности в общении. Это позволило поставить верный диагноз - аутизм.

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