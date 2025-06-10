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По утверждениям 19-летней любовницы Лепса, она - личность 1 862

Lifenews
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Он ей годится даже не в папики, а в дедули.

Он ей годится даже не в папики, а в дедули.

Бывший супруг Аллы Пугачевой поставил под сомнение легитимность молодой барышни.

62-летний Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба готовятся к свадьбе, запланированной на лето. Возлюбленные счастливы, несмотря на внушительную разницу в возрасте. Однако это нравится далеко не всем — многие считают, что девушка использует артиста, чтобы прославиться.

Сама Аврора уже заявляла, что расстроена тем, что ее не оценивают в отрыве от будущего супруга. Но справиться с критикой недоброжелателей ей это не помогло.

Сейчас Киба участвует в реалити-шоу, что также не нравится многим. Наброситься с обвинениями на избранницу Лепса решил и Филипп Киркоров. Об этом пишет Voice.

«Аврора, вы для чего сюда пришли? Тут спортсмены, актеры, экстрасенсы и люди, которые сделали себя сами. А ты кто? Ты же понимаешь, что как личность ты не существуешь. Ты просто девушка кого-то», — резко обратился поп-король к возлюбленной певца.

Аврора восприняла нападки с достоинством, не став выяснять отношения со звездой. «Я личность. Я не просто девушка, которая вышла с Григорием Лепсом на красную дорожку. Я девушка, которой Григорий Лепс четыре раза делал предложение», — парировала она. Киба добавила, что ее «бесят» такие переходы на личности, но вовсе не обижают.

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(1)
  • A
    Anim
    10-го июня

    Эй, "личность", а что же к Лепсу приклеилась, а не к Васе-дворнику и не к Ване-токарю? ))

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