62-летний Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба готовятся к свадьбе, запланированной на лето. Возлюбленные счастливы, несмотря на внушительную разницу в возрасте. Однако это нравится далеко не всем — многие считают, что девушка использует артиста, чтобы прославиться.

Сама Аврора уже заявляла, что расстроена тем, что ее не оценивают в отрыве от будущего супруга. Но справиться с критикой недоброжелателей ей это не помогло.

Сейчас Киба участвует в реалити-шоу, что также не нравится многим. Наброситься с обвинениями на избранницу Лепса решил и Филипп Киркоров. Об этом пишет Voice.

«Аврора, вы для чего сюда пришли? Тут спортсмены, актеры, экстрасенсы и люди, которые сделали себя сами. А ты кто? Ты же понимаешь, что как личность ты не существуешь. Ты просто девушка кого-то», — резко обратился поп-король к возлюбленной певца.

Аврора восприняла нападки с достоинством, не став выяснять отношения со звездой. «Я личность. Я не просто девушка, которая вышла с Григорием Лепсом на красную дорожку. Я девушка, которой Григорий Лепс четыре раза делал предложение», — парировала она. Киба добавила, что ее «бесят» такие переходы на личности, но вовсе не обижают.