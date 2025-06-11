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23-летняя инфлюэнсерка Нара Смит распространяет традиционные ценности 0 552

Lifenews
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Она же мать!

Она же мать!

На ее аккаунт в тик-токе подписаны более 11 миллионов человек.

Нара Смит — самая популярная блогер, которая снимает ролики в эстетике tradwives. Движение «traditional wives» объединяет женщин, которые осознанно выбирают традиционный уклад семейной жизни с четким разделением обязанностей — муж зарабатывает деньги, жена занимается домом и детьми. При этом они не забывают и про себя — современные tradwife готовят завтраки/обеды/ужины с укладкой, макияжем, в украшениях и красивом образе.

Инфлюенсеру 23 года, и у нее уже 3 детей, а теперь стало известно, что в этом году семью ждет пополнение. Нара и ее муж, 27-летний манекенщик Лаки Блю Смит, опубликовали милое совместное видео, на котором девушка позирует с округлившимся животом.

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Молодые люди поженились в 2020 году. Сейчас они воспитывают троих общих детей — 4-летнюю Рамбл Хани, 3-летнего Слим Изи и годовалую Уимси Лу. Многие пользователи Сети удивлены, ведь еще год назад Нара заявляла, что больше не хочет детей.

На ТикТок аккаунт Смит подписаны более 11 миллионов человек. Ее часто критикуют за то, что она пропагандирует патриархальные ценности. Интернет-пользователи считают, что Нара идеализирует образ домохозяйки. Так как в своих роликах она всегда предстает с профессиональным макияжем и в люксовых брендах. На самом же деле домохозяйкам редко удается так выглядеть из-за большого количества дел. Некоторые уверены, что семья Смитов — мормоны, для которых свойственны семьи с большим количеством детей.

Блогер не понимает, почему на нее обрушивается так много хейта. Ведь она не пытается кому-то навредить, а просто создает кулинарные ролики. Нара отмечает, что ей искренне нравится быть молодой матерью, однако она не считает свой выбор универсальным и полностью осознает: такой образ жизни подходит далеко не каждой женщине.

«Я всегда хотела быть молодой мамой, потому что в детстве мой отец постоянно говорил нам, что жалеет, что завел детей в позднем возрасте. Поэтому я последовала его совету, и это одно из лучших решений, которые я могла принять. Я знаю, что это подходит не для всех», — рассказала Смит.

Конечно же, есть и те, кто защищает Нару от нападков хейтеров. Они уверяют, что девушка далеко не просто домохозяйка. Ее работа — это создание контента. Фанаты уверены, что все те, кто пишет негативные комментарии, просто завидуют богатству и успеху Смит.

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