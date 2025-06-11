Уроженец Полтавщины Виталий Гогунский (1978) не собирается изменять своим жизненным принципам. После недавних скандальных заявлений о том, что женщина не имеет права быть в плохом настроении, он пояснил свою позицию в беседе с Ксенией Собчак.

Актер признался, что в своих взглядах на отношения во многом опирается на «Домострой». Ему близок патриархальный уклад. Да и в Библии он успел отыскать близкие для себя суждения касаемо брака и женщин:

«В Священном Писании написано „да убоится жена мужа своего“. И я с учетом всех ситуаций в жизни осознал, женщина в хорошем настроении — Божий дар. Женщина в плохом настроении — наказание», — гнет свою линию Гогунский.

В процессе интервью Собчак успела заметить сразу несколько «красных флагов», которые напрямую указывают на нарциссические наклонности артиста. Особенно журналистку впечатлил интерьер дома Виталия.

«Как найти мухомор среди остальных грибов? Он красный с белыми точками. Как найти нарцисса? Хороший загар, уложенные волосы, полурасстегнутая рубашка на накачанном торсе, золото. Ты одет внешне как нарцисс. Дом — твоя важная нарциссическая характеристика. Мы сидим на фоне голых женщин. Это же ты их повесил. Голые бабы на стене, золотое зеркало, камин, мужик в плюшевом кастюме с расстегнутой грудью», — саркастически перечисляла Собчак.

Гогунский ни капли не смутился и гордо заявил, что его «стимулируют» изображения обнаженных женщин в доме.