Ксении Анатольевне не понравилась токсичная маскулинность Виталия Евгеньевича.
"Как найти нарцисса? Хороший загар, уложенные волосы, полурасстегнутая рубашка на накачанном торсе, золото".
Уроженец Полтавщины Виталий Гогунский (1978) не собирается изменять своим жизненным принципам. После недавних скандальных заявлений о том, что женщина не имеет права быть в плохом настроении, он пояснил свою позицию в беседе с Ксенией Собчак.
Актер признался, что в своих взглядах на отношения во многом опирается на «Домострой». Ему близок патриархальный уклад. Да и в Библии он успел отыскать близкие для себя суждения касаемо брака и женщин:
«В Священном Писании написано „да убоится жена мужа своего“. И я с учетом всех ситуаций в жизни осознал, женщина в хорошем настроении — Божий дар. Женщина в плохом настроении — наказание», — гнет свою линию Гогунский.
В процессе интервью Собчак успела заметить сразу несколько «красных флагов», которые напрямую указывают на нарциссические наклонности артиста. Особенно журналистку впечатлил интерьер дома Виталия.
«Как найти мухомор среди остальных грибов? Он красный с белыми точками. Как найти нарцисса? Хороший загар, уложенные волосы, полурасстегнутая рубашка на накачанном торсе, золото. Ты одет внешне как нарцисс. Дом — твоя важная нарциссическая характеристика. Мы сидим на фоне голых женщин. Это же ты их повесил. Голые бабы на стене, золотое зеркало, камин, мужик в плюшевом кастюме с расстегнутой грудью», — саркастически перечисляла Собчак.
Гогунский ни капли не смутился и гордо заявил, что его «стимулируют» изображения обнаженных женщин в доме.
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