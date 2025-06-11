Экстрасенс, целительница, ясновидящая, шарлатанка — как только не называли Джуну Давиташвили. Она хранила немало тайн, разгадать которые не суждено уже никому.

Простой поход в магазин закончился для 65-летней Джуны госпитализацией: женщина потеряла сознание прямо на улице. Ясновидящую быстро прооперировали, но ее состояние продолжало ухудшаться на глазах.

8 июня 2015 года целительница скончалась от инсульта в московской больнице. Проститься с экстрасенсом на Ваганьковское кладбище приехали 250 человек, многие из которых считали Джуну своей спасительницей. Очевидцы досконально помнят, как проходили те похороны: как и все, что связано с именем женщины, церемония не обошлась без мистики.

У гроба началась давка, некоторые люди заходились в истерике. Кому-то почудилось, что у усопшей потеплели руки и она дышит. Чтобы проверить догадку, вызвали скорую. Поклонники отказывались верить в смерть знаменитой ясновидящей и настаивали, чтобы рядом с телом положили телефон, — если она жива, то смогла бы подать сигнал бедствия… Почему же имя Джуны обросло легендами, какие личные драмы она пережила и отчего ее наследство называют проклятым?

Деревенское детство и переезд в столицу

Будущая целительница родилась в 1949 году в небольшом селе Урмия Краснодарского края. В паспорте она была записана не то Евгенией, не то Елизаветой, но позднее окрестила себя Джуной Сардис. Своими предками экстрасенс называла ассирийских эмигрантов из Ирана. Необычные способности она якобы унаследовала от отца, который смог предсказать собственную смерть день в день.

Джуна казалась обычным ребенком, если не брать в расчет, что с детства по ночам ее мучили видения и голоса. О юности экстрасенса почти ничего не известно: одни говорили, что девушка училась в техникуме культуры и искусств, другие утверждали, что окончила медицинский вуз. В любом случае, каким-то ветром ее занесло в Тбилиси...

В столице Грузии Джуна устроилась на работу барменшей в кафе «Метро», где и познакомилась с будущим мужем — чиновником Виктором Давиташвили. Влюбленные поженились, а в 1975 году у них родился сын Вахтанг, которого домашние привыкли называть Вахо. Бытовала и другая версия: поговаривали, что первенец супругов, дочка Эмма, умерла через 11 дней после появления на свет, и тогда сестра целительницы отдала ей одного из своих детей — того самого Вахо.

Вообще, о том, как складывалась семейная жизнь Джуны, известно мало, нельзя даже с уверенностью сказать, любила ли она мужа. В Москву экстрасенс переехала вдвоем с сыном, а что стало с ее супругом — очередной большой вопрос. Неоспоримым фактом остается лишь то, что в Грузии женщина начала успешно лечить людей.

Слепая вера против науки

Когда слухи о способностях Джуны долетели до главы Госплана Николая Байбакова, у которого тяжело болела жена, политик потребовал доставить Давиташвили в Кремль. Жизнь пациентки была спасена, а заметка о чудесном исцелении попала в газеты. «Тепло, шедшее от ее ладоней, буквально проникало в клетки и убивало болезнь», — рассказывал друг Давиташвили Дмитрий.

Карьера Джуны пошла в гору, ведь в 80-х ясновидящие и экстрасенсы стали модными. За жизнью женщины, обладающей уникальными способностями, внимательно следили почитатели. По слухам, к ней обращался сам Леонид Брежнев. Также в ее клиентах числились Илья Глазунов, Андрей Тарковский и даже Роберт Де Ниро. Правда, достоверность этой информации проверить сложно.

«Она изобрела аппарат, который лечит онкобольных. Но не успела передать его людям, — утверждал друг экстрасенса. — Джуна говорила, что когда ее не станет, пройдет время, и люди узнают о ее вкладе в развитие науки и медицины. Сейчас во многих онкологических центрах используется игла Давиташвили, которая нейтрализует пораженные участки.

Как говорила сама целительница, эту иглу она увидела во сне. Вообще один ее прием стоил 3000 рублей, и нужно было обязательно иметь при себе амбулаторную карту и биохимический анализ крови. За оплатой следили ее помощники. Джуна практически не прикасалась к деньгам. В доме всегда было много народу, но она как-то странно выбирала людей из очереди, а некоторых могла просто отправить обратно и даже в грубой форме. Прием у нее начинался в семь вечера и шел до 12 ночи».

Находились и скептики, подвергавшие истории об уникальном даре Джуны сомнению. Так, академик РАН Эдуард Кругляков открыто заявлял, что все чудо-лекари — мошенники. «Вы, конечно, помните, что писала пресса: Джуна одним движением руки могла заставить розу распуститься, могла ставить правильный диагноз по фотографии больного, перемещать предметы, не прикасаясь к ним, и так далее.

Евгения Давиташвили (едва ли не единственная) согласилась пройти обследование в физической лаборатории со сверхчувствительными приборами. Такое обследование состоялось в Институте радиоэлектроники в Москве. Что же оказалось? Джуна — не более, чем массажистка высокой квалификации, но для исцеления больных этого мало. Вот ее собственное признание: «Метод контактного и дистанционного массажа, который я использую, может быть применим лишь в комплексе с другими методами». Все прочие чудеса, приписываемые Джуне, на совести прессы и телевидения», — писал ученый в своей статье.

В 1986-м Джуна вышла замуж… за ныне известного продюсера Игоря Матвиенко. Всего год мужчина был знаком с целительницей старше его почти на 11 лет. В романтическом смысле женщина Игоря не привлекала, а сыграть свадьбу он согласился из корыстных соображений.

«Тогда Джуна записала с Игорем Николаевым что-то творческое, она же стихи сочиняла еще. И в один прекрасный момент Джуна выводит меня в коридор и говорит: «Игорь Николаев сделал мне предложение». Я сказал: «Поздравляю!». А она мне: «Ну, знаешь, он мне не очень, а вот ты нравишься». Я быстро прокрутил в голове — ага, Николаев записал «Айсберг» и уже звезда — и подумав, ответил: «Я согласен». Это было, конечно, ужасно прагматично с моей стороны… Я был совершенный балбес и ничего не соображал», — сокрушался Матвиенко в программе Первого канала «Сегодня вечером».

Уже у алтаря жених и невеста поняли, что совершили огромную ошибку, и расторгли брак на следующий же день. Интересно, что ясновидящая больше никогда не выходила замуж, оставаясь свободной до самой смерти.

Конфликт с Пугачевой

Квартира Джуны на Старом Арбате скоро стала известна как самый модный дом Москвы. Популярность прорицательницы росла день ото дня. Она собирала стадионы, мелькала на телевидении, пела, устраивала выставки картин, которые писала сама, выступала на сцене с Игорем Тальковым и Андреем Державиным. Ее друзьями были знаменитые поэты, режиссеры и художники.

Один из близких знакомых, звукорежиссер Александр Кальянов, горел желанием познакомить Джуну с Аллой Пугачевой. Он пригласил обеих на мероприятие, посвященное выходу его первого альбома, но обернулась задумка скандалом. Во время застолья целительница обмолвилась, что именно благодаря ее молитвам Кальянов записал пластинку. Пугачева, которая целый год помогала музыканту, не сумела сдержать негодования. «Чтобы мы сегодня собрались праздновать, надо было не руки растопыривать, а работать», — заявила Примадонна.

Как и во многих историях про Джуну, у этой тоже есть альтернативная версия: что повздорили женщины не из-за пластинки Кальянова, а из-за отказа ясновидящей выпить на празднике «штрафную» рюмку. В любом случае, экстрасенс в ярости схватила стакан, разбила его и полоснула осколком по лицу певицы. Щека Пугачевой тут же залилась кровью. Ее отвезли в институт Склифосовского зашивать рану и наложили косметический шов.

Смерть Вахо

Самый страшный удар в жизни ясновидящей, после которого ей так и не суждено было оправиться, случился в начале нулевых: при загадочных обстоятельствах умер ее любимый сын Вахтанг. Официальная версия гласила, что парень погиб 3 декабря 2001-го в автокатастрофе. Но Джуна рассказывала друзьям, что после аварии она быстро поставила наследника на ноги. Через какое-то время юноша оказался в сомнительной компании, его избили так, что он очутился в клинике.

Когда целительница приехала в больницу, Вахо уже был мертв: все ребра сломаны, нос перебит. Джуна настаивала, что сына накачали наркотиками и убили. Более того: в случившемся женщина подозревала своих родственников.

Со дня смерти наследника Джуна превратилась в затворницу, укрылась ото всех в роскошной квартире, отказалась от общения с родными, и, по ее словам, начала готовить собственный уход. Экстрасенс пыталась покончить с собой, и ее чудом успели спасти. «Я — живой труп, и я долго не останусь. Мне мало осталось, очень мало. Я честно говорю», — признавалась Джуна Давиташвили в интервью Борису Корчевникову.

Наследство

Здоровье целительницы резко ухудшилось, она практически ничего не ела и очень много курила. При этом у Джуны прогрессировало серьезное заболевание сосудов, которое и привело ее к смерти в 65. После себя провидица оставила большое наследство: четырехэтажный особняк и трехкомнатную квартиру в центре Москвы, множество картин, драгоценностей. Например, у нее был золотой самородок на пять килограммов — подарок шейха Саудовской Аравии. По словам знакомых, никакого завещания экстрасенс не оформила. В итоге после ее смерти грянула настоящая война дальних родственников, близких друзей и сомнительных последователей за недвижимость. Одних только племянников объявилось 13 человек.

Войны за роскошную жилплощадь, которую Джуна получила чуть ли не от самого Леонида Брежнева, так ничем и не закончились. Имущество словно оказалось проклято. За время битвы за наследство двое племянников ушли из жизни…

У особняка, где находились квартира экстрасенса и основанная ею академия альтернативных наук, сменился собственник. В итоге четвертый этаж был продан с торгов, а срок аренды третьего истек еще пять лет назад. Теперь внизу открыли ресторан, а на трех других этажах — гостиницу с номерами.

«От Джуны в этом доме не осталось ничего, даже воздуха. Все ее картины и личные вещи были вывезены в неизвестном направлении…» — сетовал друг целительницы Валерий Камшилов.