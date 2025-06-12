В интернете почти не найти пляжные фото представителей британской королевской семьи. Снимок принцессы Евгении (1990 г.р.) стал редким исключением. Принцесса Евгения — активный пользователь социальных сетей. В личном блоге она часто рассказывает подписчикам о разных моментах своей жизни. Недавно принцесса опубликовала новые фотографии с сыновьями Августом и Эрнестом. Также внучка Елизаветы II показала фигуру на редком снимке в купальнике. Она не стала выбирать правильный ракурс или использовать фотошоп и осталась честна со своими фанатами (и с собой).

В комментариях подписчики восхищаются Евгенией: «Красивые фото с отпуска, которые показывают, насколько круты королевские семьи!», «Принцесса, спасибо вам за такие прекрасные фотографии», «Хорошие фото! Спасибо, что поделились своей прекрасной семьей!», «Забавные шорты».

Напомним, со своим будущим супругом, бизнесменом Джеком Бруксбэнком, Евгения познакомилась в 2010-м на горнолыжном курорте. С 2013 по 2015 влюбленным пришлось встречаться на расстоянии. В этот период Евгения жила и работала в Нью-Йорке. Когда она вернулась в Великобританию, их отношения стали стремительно развиваться. И в 2018 году Джек сделал любимой предложение во время отдыха в Никарагуа.

На церемонии бракосочетания присутствовало около 850 гостей. Помимо королевской семьи, в этот день рядом с молодоженами были Деми Мур, Наоми Кэмпбелл, Лив Тайлер с мужем Дейвом Гарднером, Робби Уильямс и многие другие. На принцессе Йоркской было красивое платье бренда Peter Pilotto. Девушка отказалась от фаты, а в качестве украшения выбрала гревильскую изумрудную тиару-кокошник.