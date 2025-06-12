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35-летняя британская принцесса Евгения показала себя заботливой мамой 0 470

Lifenews
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Как и у всех Виндзоров, особое внимание - к головном убору.

Как и у всех Виндзоров, особое внимание - к головном убору.

Со своим будущим супругом, бизнесменом Джеком Бруксбэнком, Евгения познакомилась в 2010-м на горнолыжном курорте.

В интернете почти не найти пляжные фото представителей британской королевской семьи. Снимок принцессы Евгении (1990 г.р.) стал редким исключением. Принцесса Евгения — активный пользователь социальных сетей. В личном блоге она часто рассказывает подписчикам о разных моментах своей жизни. Недавно принцесса опубликовала новые фотографии с сыновьями Августом и Эрнестом. Также внучка Елизаветы II показала фигуру на редком снимке в купальнике. Она не стала выбирать правильный ракурс или использовать фотошоп и осталась честна со своими фанатами (и с собой).

В комментариях подписчики восхищаются Евгенией: «Красивые фото с отпуска, которые показывают, насколько круты королевские семьи!», «Принцесса, спасибо вам за такие прекрасные фотографии», «Хорошие фото! Спасибо, что поделились своей прекрасной семьей!», «Забавные шорты».

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Напомним, со своим будущим супругом, бизнесменом Джеком Бруксбэнком, Евгения познакомилась в 2010-м на горнолыжном курорте. С 2013 по 2015 влюбленным пришлось встречаться на расстоянии. В этот период Евгения жила и работала в Нью-Йорке. Когда она вернулась в Великобританию, их отношения стали стремительно развиваться. И в 2018 году Джек сделал любимой предложение во время отдыха в Никарагуа.

На церемонии бракосочетания присутствовало около 850 гостей. Помимо королевской семьи, в этот день рядом с молодоженами были Деми Мур, Наоми Кэмпбелл, Лив Тайлер с мужем Дейвом Гарднером, Робби Уильямс и многие другие. На принцессе Йоркской было красивое платье бренда Peter Pilotto. Девушка отказалась от фаты, а в качестве украшения выбрала гревильскую изумрудную тиару-кокошник.

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