В интервью Такеру Карлсону Павел Дуров признался, что его французский оставляет желать лучшего, несмотря на то, что он получил 97 баллов из 100 возможных на языковом экзамене, когда подавался на французское гражданство.

У него не было возможности практиковать язык, потому что его друзья, даже французы, говорят с ним на английском. Когда он пытается говорить с друзьями-французами на французском, они быстром переходят на английский, тк он звучит на нем не очень умным.

По его словам, 15 лет назад во Франции было сложно не говорить по-французски, но сейчас многие люди, во всяком случае, в тех кругах, в которых общается Дуров, имеют приличный уровень английского.

Павел сказал, что не знает, когда французское правительство снимет с него ограничения на выезд. Надеется, что это случится позже в этом году и он сможет вернуться в страну, которую считает своим домом - в Эмираты.

Он, возможно, позже вернется во Францию, тк это великолепная страна, чтобы проводить здесь время. Но сейчас, после 8-ми месяцев, проведенных во Франции, пока длится следствие, для него было бы безумием переехать во Францию и жить здесь постоянно.

Дуров: В момент задержания моя переводчица с французского на английский, родом из бывшего СССР, сказала: «Я думала, что покинула Советский Союз, но он настиг меня здесь»

Карлсон: «Вы покинули Россию. Путин вас арестовывал?»

Дуров: «Нет. Но меня арестовали во Франции».