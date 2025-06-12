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Галкина заподозрили в интрижке на фоне личной драмы Пугачевой 0 1384

Lifenews
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Скорее всего, господин Галкин открыт для новых контактов на Сейшелах

Скорее всего, господин Галкин открыт для новых контактов на Сейшелах

Бывшая звезда «первой кнопки» РФ выглядит как минимум на 10 лет моложе и демонстрирует накачанный торс.

76-летняя артистка и 48-летний комик все чаще сталкиваются с неприятной правдой, о которой в былые времена пара старалась не думать лишний раз. Но с годами «дистанция» между Галкиным (признан в России иноагентом) и Пугачевой все-таки превратилась в непреодолимое препятствие.

В последнее время Максим Галкин старается не афишировать частную жизнь лишний раз. На фоне личной драмы пожилой жены, чья внешность меняется катастрофическими темпами, относительно молодой артист продолжает красоваться перед публикой. Сегодня в микроблоге комика появилась очередная публикация, заставившая поклонников Аллы Борисовны заподозрить неладное. На обнародованном фото бывшая звезда «первой кнопки» страны выглядит как минимум на 10 лет моложе и демонстрирует накачанный торс.

Никто уже давно не верит, включая даже ярых фанатов, что звездную пару и по сей день связывает страсть. Дошло до того, что комика заподозрили в интрижке за спиной законной жены. Вот таким нехитрым образом хейтеры связали позерство Максима Александровича с фактическим крахом его многолетнего брака. Мол, Пугачева вянет, а молодой муж цветет.

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«Алла пытается маскировать изо всех сил старость, а он устраивает фотосессии с голым торсом»; «Уже даже не скрывает, что у него кто-то есть»; «Со стороны складывается впечатление, что этот мужчинка находится в свободном поиске»; «Бедная Алла, вечно он пытается выпендриться на ее фоне», - негодуют фолловеры.

Остается только удивляться, куда делся тот самый помятый шоумен, ранее советовавший подписчикам начинать день с бокала вина. Судя по всему, в жизни Галкина действительно произошли серьезные перемены. Знает ли об этом Пугачева, само собой, останется тайной за семью замками. Впрочем, звезде советской эстрады сейчас хватает и других забот – заметно сдавшая знаменитость продолжает маскировать свои грехи и пороки.

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#алла пугачева #максим_галкин
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