76-летняя артистка и 48-летний комик все чаще сталкиваются с неприятной правдой, о которой в былые времена пара старалась не думать лишний раз. Но с годами «дистанция» между Галкиным (признан в России иноагентом) и Пугачевой все-таки превратилась в непреодолимое препятствие.

В последнее время Максим Галкин старается не афишировать частную жизнь лишний раз. На фоне личной драмы пожилой жены, чья внешность меняется катастрофическими темпами, относительно молодой артист продолжает красоваться перед публикой. Сегодня в микроблоге комика появилась очередная публикация, заставившая поклонников Аллы Борисовны заподозрить неладное. На обнародованном фото бывшая звезда «первой кнопки» страны выглядит как минимум на 10 лет моложе и демонстрирует накачанный торс.

Никто уже давно не верит, включая даже ярых фанатов, что звездную пару и по сей день связывает страсть. Дошло до того, что комика заподозрили в интрижке за спиной законной жены. Вот таким нехитрым образом хейтеры связали позерство Максима Александровича с фактическим крахом его многолетнего брака. Мол, Пугачева вянет, а молодой муж цветет.

«Алла пытается маскировать изо всех сил старость, а он устраивает фотосессии с голым торсом»; «Уже даже не скрывает, что у него кто-то есть»; «Со стороны складывается впечатление, что этот мужчинка находится в свободном поиске»; «Бедная Алла, вечно он пытается выпендриться на ее фоне», - негодуют фолловеры.

Остается только удивляться, куда делся тот самый помятый шоумен, ранее советовавший подписчикам начинать день с бокала вина. Судя по всему, в жизни Галкина действительно произошли серьезные перемены. Знает ли об этом Пугачева, само собой, останется тайной за семью замками. Впрочем, звезде советской эстрады сейчас хватает и других забот – заметно сдавшая знаменитость продолжает маскировать свои грехи и пороки.