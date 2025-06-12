Елена Перминова и Тарас Романов после посещения парижского Диснейленда, куда они накануне сходили вместе с детьми модели, отправились на Ибицу, чтобы посетить вечеринку в честь дня рождения дизайнера Лесли Амон.

38-летняя экс-возлюбленная миллиардера Александра Лебедева надела на мероприятие чёрное платье мини с кружевом, грубые ботинки и мотокуртку, дополнив образ солнцезащитными очками и серебристой сумкой. 29-летний Тарас позировал рядом с Еленой в образе total black с кожаной курткой.

Напомним, что с моделью Тарасом Романовым Елена начала встречаться незадолго до официального расставания с 65-летним Александром Лебедевым, но сначала не афишировала новый роман. Перминова и Романов впервые вышли вместе в свет в марте этого года. До этого Елена 20 лет состояла в отношениях с Лебедевым, от которого родила четверых детей.

Детство Елены прошло в сибирском городе Бердске, у нее есть старшая сестра Александра. Из Бердска девочка в шестнадцать лет перебралась в Новосибирск, чтобы там, в городе покрупнее, начать модельную карьеру. Тогда же она поступила на юрфак, однако вскоре бросила обучение ради работы. Одно из столичных модельных агентств решило дать Лене шанс. О такой карьере Лена мечтала с юных лет.

Позже окончила экономический факультет Московского государственного университета. После переезда Лена некоторое время работала моделью при том самом модельном агентстве.

Первый год в Москве оказался сложным, ее возлюбленный Холодков привлек молодую девушку к сбыту наркотиков, на Перминову было заведено уголовное дело. Отец Елены обратился за помощью к депутату Александру Лебедеву, поскольку тот выступал соавтором закона о защите свидетелей. Благодаря его помощи шестилетний тюремный срок превратился в условный.

Проблемы с законом сказались и на карьере: в 2004 году агенты разорвали с ней контракт. На тот момент девушке было всего семнадцать лет.

Несмотря на судебный процесс и связанные с ним проблемы, продолжила работать и сниматься уже самостоятельно. В те годы она снялась в видеоклипе певца Стаса Пьехи на песню «Где буду я».

Однако полноценным ее возвращением в бизнес стала эротическая фотосессия для мужского журнала Playboy. Благодаря этим публикациям она не только стала девушкой месяца, но и была замечена другими модельными агентствами. Подписала контракты, стала появляться на подиумах в мировых столицах мод, например, Париже и Милане. Участвовала в показах Armani, Viktor & Rolf, Lanvin. Затем Елена начала работать редактором в британском журнале POP, где курировала раздел о моде.

В 2011 году Елена стала работать модным редактором журнала РОР.

Ведет свой блог. В нем она делится с подписчиками подробностями личной жизни, а также рассказывает о своих бьюти-секретах, обсуждает моду, стиль и косметику.

В 2017 году была гостьей на свадьбе фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

В компании модели Беллы Хадид присутствовала на открытии дубайского Ювелирного дома Bulgari.

Основательница специального онлайн-аукциона под названием SOS by Lena Perminova. Это — благотворительная акция. В его рамках Лена распродает вещи, которые ранее принадлежали знаменитым людям. Все деньги, вырученные с подобной распродажи, направляются на благотворительность. В частности, она поддерживает проекты, которые помогают детям преодолевать онкологические заболевания. В ее акциях по сбору средств на лечение принимали участие Белла Хадид, Бьянка Балти, Яна Рудковская, сэр Элтон Джон.

В 2019 году снималась в клипе Димы Билана «Полуночное такси». Образ Лены — это отсылка к персонажу голливудской актрисы Джулии Робертс в кинофильме «Красотка».

Соучредительница компании «Лен & Гречка». Фирма производит безглютеновый хлеб. Помимо этого, Лене и Александру принадлежат сеть кафе «Петрушка», часть акций кафе «Андерсон», а также ряд других проектов.

Личная жизнь

Свои первые серьезные отношения Елена завела, еще проживая в Сибири. Ее парнем был Дмитрий Холодков (некоторые источники называют его Виталием). Как бы то ни было, Холодков считался серьезным преступным авторитетом, именно из-за него девушка и оказалась впутана в неприятную историю с наркотрафиком.

Банкир Александр Лебедев помог Лене выкрутиться из проблем с законом. Они продолжили общаться и дальше, правда, уже не в деловом разрезе, а романтическом. Александр на семнадцать лет старше, у него есть сын от первого брака. Из-за предпринимательской деятельности Лебедева они живут на две страны: то в России, то в Великобритании.

Пара так и не сыграла свадьбу официально. Однако Александр сделал Лене предложение в канун 2020 года во время семейной поездки в Лапландию. Для этого он переоделся в костюм Санты.

Как бы то ни было, Елена родила ему четверых детей. В 2009 году на свет появился Никита, в 2011-м — Егор. Дальше, в 2014-м, родилась девочка Арина, а в мае 2021 года — мальчик Саша.

Проще всего, вспоминает Лена, было со старшим, который с самого начала оказался тихим и спокойным ребенком. У Егора же при рождении диагностировали паховую грыжу, и первые восемь месяцев мальчик практически не спал из-за сильной боли. Затем медики смогли провести операцию и помочь ему. А маленькая Арина с детства пыталась заниматься пилатесом.

В своем блоге Лена рассказала, что Саша родился тремя неделями раньше положенного. Из фотографий следует, что Лебедев лично присутствовал при рождении младшего сына, которого назвали в его честь. В два месяца ребенок подхватил коронавирусную инфекцию и тяжело ее перенес.

Лена очень близка со своей сестрой, которая помогает ей в работе и сопровождает в поездках, а также с певицей Верой Брежневой, ведущей с ней совместную благотворительную деятельность. Стало известно, что чупруги разошлись после 20-ти лет соместной жизни. Дети остались жить с матерью. В повседневной жизни предпочитает не именитых дизайнеров, а, наоборот, малоизвестных, которые шьют эксклюзивные вещи. Нередко закупается в масс-маркетах, а за продуктами ездит в «Ашан».

В 2019 году из-за диастаза делала абдоминопластику. Другие вмешательства в собственный внешний вид отрицает. Лена утверждает, что у нее аллергия на ботокс, искусственные губы делают ее похожей на глупую куклу, а на силикон она просто никогда не решится.

Стоимость появления Перминовой в качестве модели на мероприятии оценивается в среднем в 5 тысяч евро.

У семьи есть имение под Лондоном — Хэмптон-корт.