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Завтра – пятница, 13-е, полнолуние. Такое бывает раз в 20 лет! 1 1009

Lifenews
Дата публикации: 12.06.2025
grani.lv
Завтра – пятница, 13-е, полнолуние. Такое бывает раз в 20 лет!

Завтра, 13 июня, произойдёт редкое и одновременно пугающее астрономическое совпадение — пятница 13-е совпадёт с полнолунием. Такое сочетание случается крайне редко, примерно раз в 20 лет, и считается в астрологии временем повышенной мистической активности и нестабильности.

Астрологи предупреждают, что завтрашний день может стать крайне напряжённым, особенно для эмоционально чувствительных людей. Полнолуние усиливает внутреннее напряжение, обостряет чувства и выводит наружу скрытые страхи. Энергетика дня может спровоцировать спонтанные конфликты, тревожность, бессонницу и даже панические атаки. Люди будут склонны к резкима выскзываниям, импульсивным поступкам и ошибочным решениям.

По мнению астрологов, особенно уязвимыми окажутся знаки Овен, Лев, Скорпион, Близнецы и Весы — им стоит проявить особую осторожность. День не подходит для крупных покупок, подписания договоров или важных начинаний — велик риск допустить просчёты и попасть под влияние обмана. Вместе с тем, несмотря на мрачный фон, завтрашнее полнолуние может стать поворотной точкой. Энергия Луны в знаке Весов создаёт возможности для переосмысления, освобождения от старого и перехода к новому этапу.

Астрологи советуют сохранять спокойствие, избегать конфликтных ситуаций, больше отдыхать и проводить время на природе. Не стоит поддаваться панике — пятница 13-е не обязательно несёт несчастья, но требует осознанности и осторожности. Воспринимайте этот день как шанс услышать себя и направить напряжённую энергию в созидательное русло.

Важно отметить, что астрологические прогнозы не имеют научного подтверждения и основаны на символической интерпретации движения небесных тел. Многие люди воспринимают их как часть культурной традиции, вдохновляющий ритуал или способ лучше понять себя. Если вы скептически относитесь к астрологии, просто воспользуйтесь этим днём как поводом замедлиться, задуматься о своём эмоциональном состоянии и сделать что-то хорошее для своего благополучия — независимо от фазы Луны.

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#астрология
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(1)
  • Лк
    Летучий корабль
    12-го июня

    Тогда надо выпить.)) Повод есть.

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