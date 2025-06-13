Эстонцы хотят похудеть: лекарства против ожирения вышло на первое место в топе аптечных продаж

С учетом оборота, в прошлом году жители Эстонии чаще всего покупали лекарства для снижения веса, такие как Ozempic. По данным Департамента лекарственных средств, препараты для похудения регулярно использует каждый пятидесятый эстонец, пишет ERR.

В Эстонии продаются два основанных на семаглутиде препарата для похудения. Один из них – инъекционный Ozempic (в живот или плечо), а другой – принимаемый внутрь Rybelsus. Оба препарата выпускает датская компания Novo Nordisk.

Согласно данным Департамента лекарственных средств Эстонии, препараты на основе семаглутида уже третий год подряд возглавляют эстонский фармацевтический рынок по объему продаж.

Оборот этих препаратов в прошлом году достиг 22 млн евро в прошлом году, что составляет 4% от общего оборота фармацевтического рынка Эстонии. Одна упаковка Ozempic стоит в аптеке чуть менее 90 евро.

На втором месте по обороту в Эстонии оказался препарат Pembrolizumab, используемый для лечения меланомы (на сумму 11,5 млн евро), а на третьем – Abiksabaan бренда Eliquis для профилактики инсульта (8 млн евро).

Так же как вырос оборот, увеличилось и количество пользователей препаратов на основе семаглутида. По словам Сепп, в прошлом году количество людей, регулярно употребляющих препараты для похудения, выросло на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Иными словами, если в позапрошлом году каждый сотый житель Эстонии ежедневно принимал препараты для снижения веса и от диабета, то в прошлом году – уже каждый пятидесятый.