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Язык не определяет человека: Елена Кравец сделала неожиданное признание 0 788

Lifenews
Дата публикации: 13.06.2025
Focus
Язык не определяет человека: Елена Кравец сделала неожиданное признание
ФОТО: Youtube

Бывшая участница "Студии Квартал-95" Елена Кравец заявила, что для нее неважен язык, на котором общается человек. Также Кравец против принуждения, ведь это делает из языка инструмент вражды, пишет Фокус.

Актриса призналась, что всю жизнь жила в русскоязычной среде, а ее родственники и сейчас продолжают использовать русский язык в быту. Но это не влияет на отношение Кравец к ним. Об этом она рассказала в интервью проекту "Это Никто Не Будет Смотреть".

"Мое детство, мои родители, мое детство, мое прошлое, вся моя жизнь до 24 февраля, она проходила на другом языке. Все мои родственники, все — это люди, которые разговаривают на русском языке даже сейчас. Определяет ли это их как каких-то других украинцев или худших людей? Нет! Для меня абсолютно", — рассказала Кравец.

Бывшая участница "Студии Квартал-95" отметила, что считает важным переход на украинский, но это должно быть решение каждого конкретного человека, а не переход по принуждению.

"Понимаю ли я важность этого перехода? Да. Хочу ли я, чтобы речь шла о принуждении или принуждении? Нет. Потому что люди никогда не меняются, когда их заставляют меняться. Каждый человек меняется, когда он чувствует готовность к этому и хочет этих изменений. Вот это лежит в основе. Поэтому мне кажется, что всем нам сейчас нужно дать время — кому-то больше, кому-то меньше — но я не хочу, чтобы язык становился еще одним инструментом вражды и еще одним оружием внутри страны", — отметила актриса.

По словам Елены Кравец язык, который использует человек, никак не влияет на его отношение к нему.

"Для меня язык не определяет человека. Для меня человека определяет то, что он делает", — резюмировала Елена Кравец.

Сама Кравец призналась, что начала разговаривать на украинском из-за того, что в ее окружении увеличилось количество людей, которые перестали общаться на русском. А также из-за своих детей, которые попросили ее говорить на украинском. Со своими родителями, которые и сейчас живут в Кривом Роге Елена Кравец общается на русском.

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