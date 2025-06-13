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Юрист Маргарита Гаврилова раскрыла, сколько зарабатывает, представляя интересы семьи Яниса Тиммы 0 779

Lifenews
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Качество фото улучшено с помощью ИИ.

Качество фото улучшено с помощью ИИ.

ФОТО: Instagram

С момента смерти баскетболиста Яниса Тиммы прошло меньше полугода, но его близкие так и не обрели душевного покоя и продолжают искать возможности судиться с его бывшей женой Анной Седоковой из-за имущества. Юрист семьи Тиммы Маргарита Гаврилова рассказала, как согласилась представлять интересы семьи и сколько получает за свои услуги, пишет tv3.lv.

На платформе Telegram Маргарита сообщила, что узнала об Анне Седоковой из прессы, читая статьи о разводе певицы с Янисом Тиммой.

Юрист отмечает, что не поддерживает использование женственности и привлекательности для получения популярности, поэтому к успеху группы "ВИА Гра" относилась равнодушно и не знала, кто поёт в коллективе.

Маргарита ожидала, что после развода последует громкий процесс раздела имущества, но затем, как гром среди ясного неба — Яниса Тимму находят мёртвым в лестничной клетке хостела.

Произошедшее глубоко затронуло юристку. Такой красивый парень, с отличной карьерой — и вдруг такой конец. Она знала, что у семьи Тиммы есть достойные защитники — команда Катерины Гордон.

Спустя несколько месяцев к Маргарите обратилась знакомая, чей ребёнок учится в одном классе с её внучкой. Женщина попросила юристку поговорить с отцом Яниса. Тогда Гаврилова узнала, что Катерина Гордон не видит перспектив в деле и отказалась далее представлять интересы семьи, поскольку не хотела зарабатывать деньги, понимая, что не сможет дать родным Тиммы желаемое.

"Это дело для нас не бизнес и не способ заработать — это миссия. Восстановление справедливости и спасение доброго имени человека, которого несправедливо оклеветали, ограбили и очернили", — заявила Маргарита.

Юрист подчёркивает, что не получает от семьи Тиммы никакой оплаты. Все расходы оплатил Марк Пугачёв, который, по её словам, вложил миллионы нервных клеток, килограммы своих денег и душу.

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#анна седокова
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