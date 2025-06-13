Baltijas balss logotype

Макрон живет как король, а издевается над персоналом 0 653

Lifenews
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Неплохая недвижимость в пользовании у демократического президента.

Неплохая недвижимость в пользовании у демократического президента.

Работающие на первое лицо жалуются на унижения.

Макрон снова попал в скандальную историю: садовник обвинил его в «злоупотреблении властью»

33-летний Лукас отвечал за загородную резиденцию Макронов в Версале. Это бывший охотничий домик французских королей La Lanterne (фр. фонарь) на территории в 5 гектаров с теннисным кортом, бассейном, парком, деревьями и огромным газоном.

Именно в этой резиденции Макрон праздновал свое переизбрание на второй срок. Он также провел там несколько дней, чтобы восстановиться после ковида, когда заболел им в декабре 2020 года.

cb1a1eca-4b9b-401a-b520-38578e7b7aa6.jpg

Макроны обычно проводят в этой резиденции свои выходные. Бриджит любит приезжать туда одна и в будни.

В резиденции живет еще одна пара, управляющие недвижимостью, горничная и мажордом. Весь персонал должен покинуть территорию резиденции, когда туда приезжают Макроны.

9f350cad-ac19-4635-9097-e254e206553c.jpg

Садовник говорит, что очень любил свою работу, и поначалу все шло хорошо. Однако, мужчина стал жаловаться на антисанитарные условия труда и был уволен после того, как разместил в соцсетях шокирующе видео, пытаясь привлечь внимание к проблеме.

Он рассказал, что, несмотря на реконструкцию резиденции La Lanterne, ее помещения остаются по-настоящему антисанитарными: «Когда я был там, вода протекала каждый раз, когда шел дождь, там не было настоящего отопления, а электрические розетки были совершенно некачественными! Ни душа, ни туалета, приходилось ходить в туалет в подлесок… Когда я начал поднимать тревогу, они сказали, что я не должен жаловаться. Мне всегда говорили, что есть другие приоритеты».

После его жалоб и публикации видео Лукаса отстранили от работы в резиденции. Он попытался вернуться, связавшись с Брижит Макрон, но безуспешно.

Садовник подал исковое заявление в административный суд. Он считает, что его увольнение напрямую связано с его публичными выступлениями.

Читайте нас также:
3
0
0
2
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

TERRI – путь в звезды!
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
instagram.com/rebekaibrahiim
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер 936
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 1036
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 926
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 770

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 15
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 33
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 55
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 49
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 72
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 15
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео