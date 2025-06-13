Макрон снова попал в скандальную историю: садовник обвинил его в «злоупотреблении властью»

33-летний Лукас отвечал за загородную резиденцию Макронов в Версале. Это бывший охотничий домик французских королей La Lanterne (фр. фонарь) на территории в 5 гектаров с теннисным кортом, бассейном, парком, деревьями и огромным газоном.

Именно в этой резиденции Макрон праздновал свое переизбрание на второй срок. Он также провел там несколько дней, чтобы восстановиться после ковида, когда заболел им в декабре 2020 года.

Макроны обычно проводят в этой резиденции свои выходные. Бриджит любит приезжать туда одна и в будни.

В резиденции живет еще одна пара, управляющие недвижимостью, горничная и мажордом. Весь персонал должен покинуть территорию резиденции, когда туда приезжают Макроны.

Садовник говорит, что очень любил свою работу, и поначалу все шло хорошо. Однако, мужчина стал жаловаться на антисанитарные условия труда и был уволен после того, как разместил в соцсетях шокирующе видео, пытаясь привлечь внимание к проблеме.

Он рассказал, что, несмотря на реконструкцию резиденции La Lanterne, ее помещения остаются по-настоящему антисанитарными: «Когда я был там, вода протекала каждый раз, когда шел дождь, там не было настоящего отопления, а электрические розетки были совершенно некачественными! Ни душа, ни туалета, приходилось ходить в туалет в подлесок… Когда я начал поднимать тревогу, они сказали, что я не должен жаловаться. Мне всегда говорили, что есть другие приоритеты».

После его жалоб и публикации видео Лукаса отстранили от работы в резиденции. Он попытался вернуться, связавшись с Брижит Макрон, но безуспешно.

Садовник подал исковое заявление в административный суд. Он считает, что его увольнение напрямую связано с его публичными выступлениями.