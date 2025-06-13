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Мама, где моя панама? В субботу в Латвии будет жарко 0 566

Lifenews
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Мама, где моя панама? В субботу в Латвии будет жарко

В субботу по всей Латвии ожидается сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Как ночью, так и днём облаков будет мало, осадков не предвидится. Будет дуть слабый до умеренного северный ветер, днём в Латгалии порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +5..+6 градусов в отдельных районах Курземе до +11..+13 градусов в Юрмале, Риге и местами на востоке страны.

После полудня воздух прогреется до +20..+23 градусов, на побережье — до +17..+20 градусов.

В столице в субботу ожидается преимущественно ясное небо и умеренный северный, северо-западный ветер. Ночью температура опустится до +11..+13 градусов; днём максимальная температура составит от +17 градусов на пляжах Рижского залива до +20 градусов в южной части города.

В полдень уровень ультрафиолетового излучения достигнет высокого значения — людям с чувствительной кожей без мер предосторожности можно получить солнечный ожог за 20 минут. Наибольшей активности солнца следует остерегаться с 12:00 до 15:00.

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#погода #лето
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