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Миллиардерша Бейонсе в 41 год демипнгует на концертных билетах 0 408

Lifenews
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Красотка с Барбадоса, чудо как хороша.

Красотка с Барбадоса, чудо как хороша.

Финансовый кризис затронул и самую богатую артистку.

Сподвижники 43-летней Бейонсе попытались объяснить, как она с мужем Jay-Z (Шон Картер) стала первой миллиардершей в музыкальной индустрии. Сейчас у парочки на счету около $3 миллиардов.

  • Бейонсе все планирует. Работает фанатично. У нее потрясающее внимание к деталям. В 2011 году для альбома «4» она записала 75 песен, хотя требовалось только 16, - вспоминает продюсер Ларри Грифин-мл.

  • Она была вовлечена в каждый аспект. Во время репетиций почти не делала перерывы на еду, - поделился хореограф Джеймс Олсон.

Такое трудолюбие, эффектные шоу и заводные танцевальные ритмы принесли певице успех и, как следствие, огромные деньги. Но сейчас Бейонсе в кризисе. В новом туре Cowboy Carter она отказалась от поп-музыки в пользу кантри. В итоге билеты на концерты идут со скрипом. Цены пришлось сбросить с $200 - 300 до $35 в США и втрое-вчетверо в Великобритании - до 66 ф. ст. Похоже, очередного миллиарда придется долго ждать.

Между тем, недавно после перелета на гастроли Бейонсе выяснила, что из багажа пропали концертные наряды авторства дизайнеров Стеллы Маккартни и Антонио Лопеса (Дом моды Fendi). К счастью, для оставшихся в туре шести выступлений остались прикиды от Александра Маккуина, Дэвида Комы, Тьерри Мюглера, Balman и еще пары-тройки модельеров.

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