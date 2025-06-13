Дочь суперзвезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Захару сфотографировали во время свидания. Папарацци обратили внимание на одну занятную деталь, которая навела на определенные мысли.

20-летнюю наследницу актеров «поймали» на выходе из ресторана в Лос-Анджелесе. Девушка села в автомобиль, за рулем которого сидел ее предполагаемый бойфренд. Захара была одета в черную майку с брюками, белый кардиган и черную бейсболку.

Однако внимание приковал не аутфит дочери Джоли, а ее кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

Эта деталь спровоцировала слухи о помолвке девушки с ее вероятным избранником.

В Сети неоднозначно отнеслись к новости о возможном замужестве Захары. «Все уверены, что это "чистая любовь", и она не имеет ничего общего с ее славой и миллионами?», «Она приемная дочь двух мультимиллионеров. Я уверен, что было нетрудно найти человека, который захотел бы жениться на ней», — высказались комментаторы.

Анджелина удочерила Захару в 2005 году, когда находилась в Эфиопии. Девочке на тот момент было всего шесть месяцев. Она стала вторым ребенком Джоли, которого она взяла на воспитание. Первым был семимесячный Мэддокс Чиван из Камбоджи.