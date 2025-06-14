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Фёдор Бондарчук в 58 лет приударил за светской львицей 0 948

Lifenews
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
Федор Сергеевич - богат и знаменит.

Федор Сергеевич - богат и знаменит.

Развод с артисткой Андреевой был вызван «бурным образом жизни» режиссера.

58-летнего Федора Бондарчука заподозрили в новом романе после развода с актрисой Паулиной Андреевой. Правда ли это, как живет известный режиссер?

Правда ли, что у Бондарчука появилась новая возлюбленная

Как сообщает «Экспресс-газета», в Сети обсуждают, что возлюбленной Федора Бондарчука могла стать бизнесвумен Полина Подплетенная.

«Подслушала свежие тусовочные сплетни. Говорят, что Федор Бондарчук оправился от развода и даже завел себе новую зазнобу. На этот раз не актрису, а светскую даму. Я бы даже сказала, тяжелый люкс», — рассказал источник.

Кроме того, в сентябре прошлого года, когда появились первые слухи о том, что кинематографист разводится, его заподозрили в отношениях с 29-летней актрисой Софьей Синицыной. Она призналась, что столкнулась с повышенным вниманием общественности, но не подтвердила и не опровергла эти сообщения.

Что известно о разводе Бондарчука с Андреевой

21 марта Андреева сообщила о своем расставании с Бондарчуком. По ее мнению, пара решила сделать официальное заявление, чтобы избежать ненужных слухов и предположений.

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. <...> Все меняется. Изменилась и наша история», — написала актриса.

В СМИ распространились сведения о том, что развод пары был вызван «бурным образом жизни» режиссера. Как утверждают близкие друзья бывших супругов, Бондарчук тяготеет к шумным компаниям, в то время как исполнительница главной роли в популярном российском сериале «Метод» предпочитает проводить время в кругу семьи.

«Их отношения длились девять лет, но разногласия начались еще три года назад. Фактически только шесть лет Паулина и Федор были счастливы. Федор — любитель шумных компаний, Паулина — домоседка. Она просто не выдержала такого бурного образа жизни мужа», — рассказали друзья знаменитостей.

Пара сыграла свадьбу осенью 2019 года в исторической части Санкт-Петербурга. Церемония прошла в Юсуповском дворце, а банкет — в Доме Беггровых. В 2021 году у них родился сын Иван.

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