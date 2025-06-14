Baltijas balss logotype

Как придорожная корчма у Мадрида стала старейшим рестораном мира 0 369

Lifenews
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
Чего только не найдешь в испанской столице.

Чего только не найдешь в испанской столице.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Sobrino de Botín непрерывно работает с 1725 года.

Книга рекордов Гиннесса называет мадридский ресторан Sobrino de Botín старейшим заведением общественного питания в мире. Однако у него есть конкурент, который утверждает, что на самом деле именно он является старейшим из ныне работающих ресторанов на планете, пишет Independent.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Sobrino de Botín непрерывно работает с 1725 года - уже ровно три века. Конечно, это привлекает толпы посетителей, которые стремятся попробовать блюда кастильской кухни с ноткой истории.

Но на окраине Мадрида, вдали от сувенирных лавок и туристических мест, расположена сельская таверна Casa Pedro, владельцы которой называют свое заведение старее своего конкурента из центра города.

Книга рекордов Гиннесса называет мадридский ресторан Sobrino de Botín старейшим заведением общественного питания в мире. Однако у него есть конкурент, который утверждает, что на самом деле именно он является старейшим из ныне работающих ресторанов на планете, пишет Independent.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Sobrino de Botín непрерывно работает с 1725 года - уже ровно три века. Конечно, это привлекает толпы посетителей, которые стремятся попробовать блюда кастильской кухни с ноткой истории.

Как пишет Independent, на самом деле оба заведения имеют много общего. Во-первых, оба являются семейным наследственным бизнесом. Во-вторых, оба предлагают классические кастильские блюда, такие как тушеный рубец и жареный поросенок. Они отделаны классической испанской плиткой, имеют потолки с открытыми деревянными балками и подземные винные погреба. В-третьих, оба имеют богатую и интересную историю.

Так, Sobrino de Botín имеет целый список "литературных покровителей", среди которых были, например, Трумен Капоте, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Грэм Грин. В своей книге "И восходит солнце" Эрнест Хемингуэй назвал его "одним из лучших ресторанов в мире".

Зато Casa Pedro может похвастаться симпатиями испанской королевской семьи. Так, на стенах здесь можно увидеть много фотографий разных лет, на которых предыдущий испанский король Хуан Карлос I обедает в одной комнат ресторана. Его сын, нынешний испанский монарх, король Филипп VI также обедает там, хотя и менее приметно, чем его отец.

Вместе с тем, два ресторана существуют в несколько разных мирах. Casa Pedro когда-то возник, как остановка на единственной дороге, ведущей из Мадрида в направлении Франции. И хотя со временем Мадрид разросся так, что поглотил эту местность, все равно это лишь окраины города. Сегодня клиентура заведения - это преимущественно местные постоянные посетители, для которых исторический статус заведения не имеет особого значения.

Но на окраине Мадрида, вдали от сувенирных лавок и туристических мест, расположена сельская таверна Casa Pedro, владельцы которой называют свое заведение старее своего конкурента из центра города.

Читайте нас также:
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

TERRI – путь в звезды!
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
instagram.com/rebekaibrahiim
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер 936
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 1036
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 926
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 770

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 5
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 18
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 33
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 57
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 50
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 75
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 5
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 18
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео