Книга рекордов Гиннесса называет мадридский ресторан Sobrino de Botín старейшим заведением общественного питания в мире. Однако у него есть конкурент, который утверждает, что на самом деле именно он является старейшим из ныне работающих ресторанов на планете, пишет Independent.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Sobrino de Botín непрерывно работает с 1725 года - уже ровно три века. Конечно, это привлекает толпы посетителей, которые стремятся попробовать блюда кастильской кухни с ноткой истории.

Но на окраине Мадрида, вдали от сувенирных лавок и туристических мест, расположена сельская таверна Casa Pedro, владельцы которой называют свое заведение старее своего конкурента из центра города.

Книга рекордов Гиннесса называет мадридский ресторан Sobrino de Botín старейшим заведением общественного питания в мире. Однако у него есть конкурент, который утверждает, что на самом деле именно он является старейшим из ныне работающих ресторанов на планете, пишет Independent.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Sobrino de Botín непрерывно работает с 1725 года - уже ровно три века. Конечно, это привлекает толпы посетителей, которые стремятся попробовать блюда кастильской кухни с ноткой истории.

Как пишет Independent, на самом деле оба заведения имеют много общего. Во-первых, оба являются семейным наследственным бизнесом. Во-вторых, оба предлагают классические кастильские блюда, такие как тушеный рубец и жареный поросенок. Они отделаны классической испанской плиткой, имеют потолки с открытыми деревянными балками и подземные винные погреба. В-третьих, оба имеют богатую и интересную историю.

Так, Sobrino de Botín имеет целый список "литературных покровителей", среди которых были, например, Трумен Капоте, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Грэм Грин. В своей книге "И восходит солнце" Эрнест Хемингуэй назвал его "одним из лучших ресторанов в мире".

Зато Casa Pedro может похвастаться симпатиями испанской королевской семьи. Так, на стенах здесь можно увидеть много фотографий разных лет, на которых предыдущий испанский король Хуан Карлос I обедает в одной комнат ресторана. Его сын, нынешний испанский монарх, король Филипп VI также обедает там, хотя и менее приметно, чем его отец.

Вместе с тем, два ресторана существуют в несколько разных мирах. Casa Pedro когда-то возник, как остановка на единственной дороге, ведущей из Мадрида в направлении Франции. И хотя со временем Мадрид разросся так, что поглотил эту местность, все равно это лишь окраины города. Сегодня клиентура заведения - это преимущественно местные постоянные посетители, для которых исторический статус заведения не имеет особого значения.

Но на окраине Мадрида, вдали от сувенирных лавок и туристических мест, расположена сельская таверна Casa Pedro, владельцы которой называют свое заведение старее своего конкурента из центра города.