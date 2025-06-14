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Поэтесса и артистка Полозкова в 39 лет вывалила скелеты из шкафа 0 555

Lifenews
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
Ну чем они были не пара.

Ну чем они были не пара.

Думали: приличный, муж - а он как токсичный, уж.

Недавно Вера Полозкова — российская поэтесса, музыкант и мать троих детей — дала большое интервью, в котором призналась в эмоциональном насилии, депрессии и разводе. Этот разговор вызвал бурную реакцию в Сети. Однако, вопреки ожиданиям, публика не спешила поддерживать героиню — для многих история Полозковой* обернулась зеркалом, в котором абьюзером оказался вовсе не мужчина.

Вера начала интервью на YouTube-канале Wanda с уверенного заявления: «Никакой нормальный человек до встречи с абьюзером не знает, что это такое». По ее словам, эмоциональное насилие — это не крик и не рукоприкладство, а постоянное чувство стыда, в котором виноват не тот, кто причиняет боль, а тот, кто ее испытывает. Она утверждает, что именно это стало частью ее отношений с бывшим супругом.

Она рассказала, что абьюз начал проявляться после рождения ребенка. По ее словам, как только у них появился сын, муж Александр стал вести себя так, словно получил женщину «в свое безраздельное пользование». Она утверждает, что с ней обращались как с провинившейся, даже когда поводов не было. Несмотря на это, она подчеркивает, что никогда не скрывала от него своих намерений и карьерных амбиций.

«У меня уже было две книги, гастроли, блоги, и я сказала: я не сяду дома варить борщи и лепить пельмени», — заявила поэтесса.

Со временем, по ее воспоминаниям, супруг начал раздражаться даже на обычные бытовые вещи. Он часто повторял: «И, пожалуйста, можно не орать так», когда она приходила домой с друзьями или детьми. Вера говорит, что ее муж перестал вдохновлять, стал вялым, и это сказалось на их отношениях.

Однако резонанс вызвали не только признания самой Веры. Многие увидели в Саше не агрессора, а жертву. В комментариях под видео пользователи описывали мужчину, который отказался от себя ради семьи, заботился о детях, занимался домом и бытом, пока Вера развивалась в карьере. Его усталость, отсутствие эмоций и погруженность в рутину вызвали у зрителей сочувствие, а не осуждение.

В августе 2022 года Вера Полозкова призналась, что уже несколько лет страдает от дисморфофобии — психического расстройства, при котором человек проявляет чрезмерную обеспокоенность дефектами или особенностями своей внешности. По словам поэтессы, она не фотографируется в полный рост, обрезает себя с фотографий со своими детьми, не может смотреть видео со своим участием дольше пяти секунд и уже полгода не публикует свои свежие фото в соцсетях.

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