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Сияющая пациентка Кейт Миддлтон отпразновала ремиссию на шпильках 0 1122

Lifenews
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
Кейт Миддлтон в музее.

Кейт Миддлтон в музее.

Благодаря любви ближних она отважно борется со смертельной болезнью.

Недавно принцесса Уэльская посетила филиал музея Виктории и Альберта. Для нового выхода в свет Кейт выбрала стильный костюм и необычное украшение. Раньше Кейт Миддлтон носила звание самого трудолюбивого члена королевской семьи. Она практически каждый день выходила в свет, а в ее расписании не было и свободной минутки. Однако в начале 2024 года в ее жизни случилось страшное событие. Во время плановой операции на брюшной полости у нее обнаружили раковую опухоль. Лучшие врачи Великобритании тут же принялись за лечение жены принца Уильяма. Кейт прошла несколько курсов химиотерапии, после которых последовала реабилитация. Все это растянулось на год, и естественно на этот период Миддлтон пропала из поля зрения публики.

В начале 2025 года принцесса Уэльская объявила о ремиссии и вновь стала посещать публичные мероприятия, но теперь это все же происходит реже. Поэтому каждое появление Кейт вызывает большой ажиотаж. Недавно королевская особа посетила знаменитый музей V&A в Восточном Лондоне.

Принцесса Уэльская вновь продемонстрировала безупречный стиль, появившись на публике в белом топе и темно-синем брючном костюме от своего любимого бренда Alexander McQueen. Образ дополнили кожаный ремень, классические туфли-лодочки и массивная золотая цепь от нью-йоркского ювелирного бренда Laura Lombardi. Кейт уложила светлые волосы свободными волнами и сделал легкий макияж с эффектом сияния.

Новый филиал музея Виктории и Альберта предоставляет публике доступ к более чем 500 000 экспонатам, включая произведения моды, кино, дизайна и перформанса. Во время визита принцессе провели экскурсию, показав, как хранятся и реставрируются музейные артефакты. Особое впечатление на Кейт произвело крупнейшее полотно Пикассо, использовавшееся как декорация для балета Le Train Bleu в 1924 году. Она также изучила коллекцию исторических костюмов, в том числе викторианское платье для верховой езды, и сразу узнала работу Alexander McQueen среди экспонатов.

Интересно, что музей рекомендует гостям носить удобную обувь без каблуков из-за металлических решетчатых полов, но Кейт, как истинная королевская модница, предпочла свои фирменные шпильки. Директор музея Тристрам Хант с юмором отметил: «Она профессионал! Справилась на отлично!».

Кейт пообщалась с командой кураторов и местными сотрудниками, которые рассказали о программе «Заказать предмет» — уникальной услуге, позволяющей посетителям вблизи рассмотреть любой экспонат из хранилища. Принцесса лично протестировала систему, запросив для изучения образцы тканей Уильяма Морриса и старинный музыкальный инструмент. Визит стал одним из первых публичных выходов принцессы после школьных каникул, проведенных с детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи. Судя по улыбкам и оживленному общению с гостями, Кейт получила огромное удовольствие от знакомства с новым культурным пространством.

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