Языковые активисты пожаловались на Верку Сердючку из-за исполнения песен на русском языке во время концерта в Киеве, пишут украинские СМИ. Речь идёт о выступлении, которое состоялось 13 июня в Osocor Residence. Часть программы была на русском, поскольку песни на этом языке составляют основную часть репертуара Сердючки. Концерт вызвал возмущение у представителей организации «Українська мова». Телеведущий Виктор Дяченко сообщил, что подал жалобу уполномоченному по защите госязыка Креминю. И обвинил Сердючку в попытке «мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве». Мовный омбудсмен Креминь заявил, что обратился в полицию из-за нарушения моратория на русскоязычные песни в Киеве. Также он обвинил Сердючку в попрании закона об украинизации. Читайте нас также: Google News

