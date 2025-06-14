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Скандал в Украине: Верка Сердючка запела по-русски 2 1384

Lifenews
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
ФОТО: Thought Co

Языковые активисты пожаловались на Верку Сердючку из-за исполнения песен на русском языке во время концерта в Киеве, пишут украинские СМИ.

Речь идёт о выступлении, которое состоялось 13 июня в Osocor Residence. Часть программы была на русском, поскольку песни на этом языке составляют основную часть репертуара Сердючки.

Концерт вызвал возмущение у представителей организации «Українська мова». Телеведущий Виктор Дяченко сообщил, что подал жалобу уполномоченному по защите госязыка Креминю. И обвинил Сердючку в попытке «мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве».

Мовный омбудсмен Креминь заявил, что обратился в полицию из-за нарушения моратория на русскоязычные песни в Киеве. Также он обвинил Сердючку в попрании закона об украинизации.

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#русский язык #украинский язык
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(2)
  • AK
    Anton Kvaskov
    14-го июня

    "Полномаштабная война"...... :-)))))) Латвия СМИ врут по полной...Люди в Киеве радуются жизни.....

    37
    2
  • ТК
    Тото Кутунио
    Anton Kvaskov
    14-го июня

    И жрут друг друга.

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    2

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