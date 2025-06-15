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60-летняя Лиз Хёрли позирует в сексуальном бикини 0 676

Lifenews
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Она еще вполне ничего, эта Лиз.

Она еще вполне ничего, эта Лиз.

"У меня лучшие друзья и семья в мире", - утверждает звезда 90-х.

На днях Элизабет Хёрли исполнилось 60 лет. В честь праздника актриса опубликовала в соцсетях фото в полностью обнажённом виде и призналась в любви к новому бойфренду, отцу Майли Сайрус Билли Рэю.

"С днём рождения меня! Я влюблена, чувствую себя благословлённой. Я благодарна за то, что у меня лучшие друзья и семья в мире. Фото сделано сегодня днём... в моём праздничном костюме", — подписала Элизабет снимок, на котором позирует сидя на траве. Однако позже она удалила этот пост.

Возлюбленный актрисы, 63-летний музыкант Билли Рэй Сайрус, в честь её дня рождения опубликовал их совместное фото и назвал Хёрли "любовью всей своей жизни".

Секс-символ 90-х Элизабет Хёрли отлично выглядит и часто демонстрирует фигуру в соцсетях. Звезда фильма "Ослеплённый желаниями", у которой есть взрослый сын Дэмиан, также является лицом своего одноимённого бренда купальников.

С 1987 по 2000 год Элизабет Хёрли состояла в отношениях с актёром Хью Грантом. 4 апреля 2002 года у Хёрли родился сын, Дэмиан Чарльз Хёрли (род. 2002), от бизнесмена Стива Бинга (1965—2020). Крёстным отцом Дэмиана стал Хью Грант. С 2007 по 2011 год Элизабет Хёрли была замужем за бизнесменом Аруном Наяром. Хёрли — крёстная мать Леннона Гэллахера (род. 1999), сына Лиама Гэллахера и Пэтси Кенсит, а также Бруклина (род. 1999) и Ромео Бекхэм (род. 2002) — сыновей Дэвида и Виктории Бекхэм.

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