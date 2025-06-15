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Льву Лещенко в 83 года потребовалось лекарство за 20 000 евро 0 799

Lifenews
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Его все еще помнят и любят благодарные зрители.

Его все еще помнят и любят благодарные зрители.

Звезда советской эстрады заработал лишь на ничтожную пенсию.

Народный артист России Лев Лещенко продолжает творческую деятельность, несмотря на появляющуюся информацию о его проблемах со здоровьем. Какие последние новости выходили о певце, как он себя чувствует сейчас?

Что о состоянии Лещенко сказал врач

Недавно Лев Лещенко в беседе с журналистами высказал мнение, что творческим деятелям следует как можно позже покидать сцену. По мнению мэтра, в этом и заключается секрет долголетия. Он полагает, что забвение подобно смерти.

Юрий Конев, доктор медицинских наук, профессор кафедры поликлинической терапии факультета последипломного образования Московского государственного медико-стоматологического университета, специалист в области кардиологии и геронтологии, выразил обеспокоенность состоянием здоровья 83-летнего музыканта в разговоре с «Абзацем».

«После 70 лет работать уже очень тяжело, но многие артисты просто не могут жить без сцены. Посмотрите на Льва Лещенко. Разве он способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит. Голосовые способности уже давно не те, сил нет. Он передвигается безумно плохо, но все равно не может жить без выступлений. Он тратит львиную долю сил, чтобы доказать другим, что он на что-то способен. Это опасно для здоровья», — подчеркнул он.

Какой диагноз поставили Лещенко

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что медикам удалось остановить развитие редкой болезни у народного артиста России Льва Лещенко. По информации канала, на лечение 83-летнего певца из государственного бюджета было дополнительно выделено 5,5 миллиона рублей.

Mash отметил, что исполнитель проходил обследование в больнице перед Новым годом. По данным канала, состояние Лещенко стабилизировалось — его перестали мучить слабость, одышка и боли в теле. Mash добавил, что сейчас артисту предстоит пройти еще один курс лечения, который продлится три месяца.

Недавно Лещенко поставили диагноз «транстиретиновый амилоидоз». Это редкое заболевание, которое возникает из-за нарушения обмена веществ. Издание отметило, что на фоне этого в конце лета 2024 года артисту бесплатно предоставили лекарство с действующим веществом тафамидис за 1,8 миллиона рублей (около 20 000 евро).

Что известно о пенсии Лещенко

В январе Лещенко рассказал, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей. Он добавил, что продолжает работать и не рассчитывает на эти деньги.

«Не сказал бы, что это баснословная сумма, тем не менее мне ее перечисляют. Конечно, я продолжаю работать и не рассчитываю на пенсионные средства», — сказал Лещенко.

Артист счел возможным увеличить размер выплат, но подчеркнул, что у него нет времени на то, чтобы «бегать по инстанциям». Он также отметил, что дополнительные средства лучше направить тем гражданам, которые в них наиболее остро нуждаются.

Врач уточнил, что многие артисты работают до самой смерти и их «выносят под аплодисменты».

Может ли Лещенко уйти со сцены

В марте прошлого года Лев Лещенко рассказал, что ему стало сложно выступать с сольными концертами. Он даже предположил, что может уйти со сцены. Но все же продолжает выступать и признается, что мечтает спеть дуэтом с американкой Бейонсе и британкой Дуа Липой.

«Да, наверное..., но достаточно много предложений на социальные концерты и корпоративы. Выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости», — пояснил тогда артист.

Лещенко подчеркнул, что продолжает работать в студии и в год пишет по 15–20 новых песен. По его словам, даже в его возрасте можно получать удовольствие от профессии. При этом, уверен Лещенко, важно не надоедать зрителю.

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