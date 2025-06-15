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«Ракета летела прямо в нашу сторону!» - как латвийская пара бежала из Иерусалима 1 587

Lifenews
Дата публикации: 15.06.2025
kasjauns.lv
«Ракета летела прямо в нашу сторону!» - как латвийская пара бежала из Иерусалима

Во время военной операции Израиля, направленной на иранские ядерные объекты, и последовавших ракетных ударов по территории самой страны, в Иерусалиме находилась латвийская пара - Аннемария Пумпура и ее жених, баскетболист Эдуард Хазнер.

Как рассказала Аннемария в Instagram, уже с трех часов ночи в Иерусалиме звучали сирены воздушной тревоги, и жителям рекомендовалось находиться рядом с укрытиями, пишет Otkrito.lv.

«Мы в Египте. Мы в абсолютной безопасности. Огромное спасибо всем за добрые пожелания и сообщения. Я верю, что сила ваших мыслей тоже помогла нашему пути пройти так успешно и спокойно», — написала она, прежде чем рассказать о тревожных событиях, которые им пришлось пережить, чтобы покинуть территорию Израиля.

Ранее Аннемария описывала, что все началось с того, что в три часа ночи в отеле их разбудили громкие сигналы тревоги на телефонах. «И было сообщение, что мы должны срочно отправиться в безопасную зону».

Им порекомендовали оставаться на месте, рядом с убежищем, а не уезжать, потому что ракеты могут достичь цели всего за несколько минут. «Все понимали, что Иран ответит, но никто не знал, насколько серьезно», — рассказала она, добавив, что местные жители, похоже, воспринимают такие ситуации с иронией, хотя все это кажется тревожным и раздражающим.

Позже Аннемария сообщила, что Иран выпустил около 100 беспилотников типа Shahed в сторону Израиля. Хотя обязательного требования находиться у убежищ не было, это по-прежнему настоятельно рекомендовалось. Вскоре им снова пришлось укрываться.

В одном из видео Аннемария засняла ракету: «Мы смотрели в окно, надеясь, что ничего не увидим, и вдруг увидели большую оранжевую ракету, которая летела прямо в нашу сторону. Мы как раз были в пути к убежищу, когда прозвучал сигнал тревоги».

Она призналась, что не чувствует себя в безопасности и сообщила, что на следующий день они с Эдуардом попытаются уехать. В течение ночи Аннемария опубликовала сторис, в которых слышны звуки атак. «Иногда это сочетается со звуками пролетающих самолетов/ракет или взрывов».

По ее словам, каждая тревога и атака длились около 30 минут. На следующий день пара покинула отель. Сначала им удалось выяснить, что южная граница между Израилем и Египтом открыта, а визу можно оформить на месте. «Мы покинули отель в Иерусалиме и нашли безопасное арабское такси, которое согласилось отвезти нас на юг», — написала она.

По дороге они проезжали мимо Мертвого моря — места, которое ранее фигурировало в видео с кадрами нападения. По пути они прошли две проверки, которые, несмотря на возможное напряжение, прошли спокойно.

Через несколько часов они уже были у пограничного пункта Таба. «Вопреки предупреждениям израильтян о возможном закрытии границы, длинных очередях и четырех часах ожидания — мы справились со всем очень быстро», — отметила Аннемария.

Около 19:00 они уже были в отеле в Шарм-эш-Шейхе. «Купили авиабилеты домой и наконец-то можем расслабить разум и нервы».

Аннемария также не скрывает критики в адрес латвийского МИД, указывая, что полученная информация о возможности добраться до Каира была ложной. «В любом случае я безмерно благодарна и счастлива, что мы выбрались из всего этого хаоса и безумия. Это был долгий путь, полный нюансов, стресса и вызовов… и я не могу передать словами, насколько спокойно и счастливо я себя сейчас чувствую», — написала она.

Как ранее сообщалось, Министерство иностранных дел Латвии призывает латвийских граждан в Израиле находиться рядом с убежищами и следить за указаниями местных властей и СМИ. Министерство и латвийское посольство в Израиле следят за ситуацией и поддерживают постоянный контакт с представителями Европейского союза и других партнерских стран, оценивая дальнейшие шаги.

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#израиль #эвакуация
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(1)
  • A
    Aleks
    15-го июня

    Вот что мне нравится в Израиле,так это то ,что латыши и русские там ничего не делят и нет вечной скорби.Ведь можно же?😎

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