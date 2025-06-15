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Умерший от лейкемии подросток станет первым святым XXI века в сентябре 0 487

Lifenews
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Умерший от лейкемии подросток станет первым святым XXI века в сентябре

Карло Акутис, итальянский подросток, умерший от лейкемии в 2006 году, станет первым святым XXI века. Церемония канонизации состоится 7 сентября на площади Святого Петра, сообщил папа римский Лев XIV. Изначально её планировали на 27 апреля, но перенесли после смерти папы Франциска.

Акутис умер в 15 лет, но ещё при жизни стал известен как "божий инфлюенсер" — он создавал сайты для школьного прихода и разработал онлайн-портал о христианских чудесах. Уроженец Великобритании, Акутис любил видеоигры и часто изображается в джинсах и кроссовках, что сделало его особенно близким для нового поколения католиков, отмечает CNN.

В католической традиции для канонизации требуется признание как минимум двух чудес, совершённых кандидатом на причисление к лику святых.

Первый случай, связанный с подростком, произошёл в Бразилии в 2013 году, где после молитвы Акутису исцелился ребёнок с редким заболеванием поджелудочной железы.

Второй случился в Италии в 2022 году. Тогда 21-летняя жительница Коста-Рики получила тяжёлую черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, но после молитвы её матери на могиле Акутиса состояние девушки резко улучшилось. В тот же день она начала дышать без аппарата ИВЛ, а спустя десять дней была выписана из больницы без признаков травмы.

Именно эти два случая Ватикан признал чудесами, открыв путь к канонизации подростка.

Карло Акутис похоронен в гробнице в итальянском городе Ассизи. Его покрытое воском тело, одетое в джинсы и кроссовки Nike, ежегодно посещают тысячи паломников.

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