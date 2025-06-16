Экс-президент Вейонис рассказал, что делает, чтобы быть здоровым

Бывший глава государства, а ныне председатель Латвийской баскетбольной ассоциации Раймонд Вейонис вместе с женой Иветой охотно посещает различные культурные мероприятия, где, конечно, не обходится без вкусных закусок. Тем не менее уже много лет Раймонду удаётся поддерживать отличную физическую форму. Чтобы не набрать лишний вес и сохранить хорошее здоровье, он прибегает к помощи травяных чаёв.

«Ужинаем около шести, и порой после этого хочется заглянуть в холодильник. Особенно потому, что гостиная у нас совмещена с кухней, и холодильник будто манит взглядом… Но вместо этого я предпочитаю выпить чай из эхинацеи для укрепления иммунитета», – рассказал Вейонис журналу Ievas Veselība.

По его словам, чай может быть хорошим лекарством. «Если появляются первые симптомы простуды и начинает знобить, я сразу берусь за травяные чаи. Мне нравится липовый чай с малиновым вареньем или чай из малиновых листьев. Также хорошо помогают паровые ингаляции с ромашкой», – делится он.

«С философской точки зрения, лекарственные растения получают энергию от земли, и, употребляя чаи, эта энергия трансформируется в человеке. Поскольку мы – часть природы, чай помогает справиться с первыми проявлениями болезни», – считает Вейонис.