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Экс-президент Вейонис рассказал, что делает, чтобы быть здоровым 1 471

Lifenews
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Экс-президент Вейонис рассказал, что делает, чтобы быть здоровым
ФОТО: LETA

15 июня день рождения отметил бывший президент Латвии Раймонд Вейонис. Хорошее самочувствие и внешний вид ему помогает сохранять один простой приём, пишет Santa.lv.

Бывший глава государства, а ныне председатель Латвийской баскетбольной ассоциации Раймонд Вейонис вместе с женой Иветой охотно посещает различные культурные мероприятия, где, конечно, не обходится без вкусных закусок. Тем не менее уже много лет Раймонду удаётся поддерживать отличную физическую форму. Чтобы не набрать лишний вес и сохранить хорошее здоровье, он прибегает к помощи травяных чаёв.

«Ужинаем около шести, и порой после этого хочется заглянуть в холодильник. Особенно потому, что гостиная у нас совмещена с кухней, и холодильник будто манит взглядом… Но вместо этого я предпочитаю выпить чай из эхинацеи для укрепления иммунитета», – рассказал Вейонис журналу Ievas Veselība.

По его словам, чай может быть хорошим лекарством. «Если появляются первые симптомы простуды и начинает знобить, я сразу берусь за травяные чаи. Мне нравится липовый чай с малиновым вареньем или чай из малиновых листьев. Также хорошо помогают паровые ингаляции с ромашкой», – делится он.

«С философской точки зрения, лекарственные растения получают энергию от земли, и, употребляя чаи, эта энергия трансформируется в человеке. Поскольку мы – часть природы, чай помогает справиться с первыми проявлениями болезни», – считает Вейонис.

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#президент латвии
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(1)
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    Aleks
    16-го июня

    Все есть для того,чтобы прекрасно встретить старость после президентства,поэтому можно и порассуждать о здоровье и ,вообще,поучить людей жизни как надо выживать с большой пенсией,машиной от государства и квартирой.

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