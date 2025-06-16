По ее собственным словам, ей нравятся спектакли, которые держат в напряжении до самой последней минуты.

60-летняя актриса, дважды побывавшая замужем, под венец вновь не торопится.

На сцене «Чердак Сатиры» состоялась закрытая светская премьера спектакля «Маленькие супружеские преступления». Это новый спектакль режиссера Владимира Герасимова, в основу, которого легла пьеса современного драматурга Эрика Эмманюэля Шмитта.

Главный герой - известный детективный писатель Жиль. У него красавица-жена, дом полная чаша и множество счастливых моментов в жизни. Только всё это он забыл, когда однажды проснулся с амнезией. В госпитале объявляется его супруга, забирает его домой, чтобы рассказать всю историю их счастливой совместной жизни.

Но всё не так просто: воспоминания противоречивы, атмосфера дома становится тревожной. Кто она - настоящая жена или обманщица? И действительно ли он потерял память, или это часть хитрого плана? Жиль начинает собственное расследование, чтобы узнать правду.

Иронический детектив, который держит в напряжении до самого финала, первыми пришли посмотреть многие VIP-персоны. В зале можно было увидеть известную театралку Ирину Безрукову, которая призналась, что старается не пропускать ни одной значимой постановки. Особенно, по ее собственным словам, ей нравятся спектакли, которые держат в напряжении до самой последней минуты. Нынешняя премьера – как раз из их числа.

Когда же у самой Ирины поинтересовались, не собирается ли она вновь стать замужней дамой, а, как известно, под венец она ходила дважды – ее мужьями были Игорь Ливанов и Сергей Безруков, актриса лишь улыбнулась: «Пока нет. Мне и одной хорошо».

Очень понравился спектакль и Янине Студилиной, диджею Кате Гусевой, Даниилу Федорову… Все они с интересом следили за поворотами сюжета, а после — не скрывали эмоций. Спектакль стал настоящим открытием вечера, напомнив, что даже в камерном формате можно пережить сильнейшее театральное потрясение.