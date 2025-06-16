Baltijas balss logotype

«Мне и одной хорошо»: в 60 лет Ирина Безрукова обнимается только на сцене 0 622

Lifenews
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Знаменитая артистка получает эмоции на рабочем месте.

Знаменитая артистка получает эмоции на рабочем месте.

По ее собственным словам, ей нравятся спектакли, которые держат в напряжении до самой последней минуты.

60-летняя актриса, дважды побывавшая замужем, под венец вновь не торопится.

На сцене «Чердак Сатиры» состоялась закрытая светская премьера спектакля «Маленькие супружеские преступления». Это новый спектакль режиссера Владимира Герасимова, в основу, которого легла пьеса современного драматурга Эрика Эмманюэля Шмитта.

Главный герой - известный детективный писатель Жиль. У него красавица-жена, дом полная чаша и множество счастливых моментов в жизни. Только всё это он забыл, когда однажды проснулся с амнезией. В госпитале объявляется его супруга, забирает его домой, чтобы рассказать всю историю их счастливой совместной жизни.

Но всё не так просто: воспоминания противоречивы, атмосфера дома становится тревожной. Кто она - настоящая жена или обманщица? И действительно ли он потерял память, или это часть хитрого плана? Жиль начинает собственное расследование, чтобы узнать правду.

Иронический детектив, который держит в напряжении до самого финала, первыми пришли посмотреть многие VIP-персоны. В зале можно было увидеть известную театралку Ирину Безрукову, которая призналась, что старается не пропускать ни одной значимой постановки. Особенно, по ее собственным словам, ей нравятся спектакли, которые держат в напряжении до самой последней минуты. Нынешняя премьера – как раз из их числа.

Когда же у самой Ирины поинтересовались, не собирается ли она вновь стать замужней дамой, а, как известно, под венец она ходила дважды – ее мужьями были Игорь Ливанов и Сергей Безруков, актриса лишь улыбнулась: «Пока нет. Мне и одной хорошо».

Очень понравился спектакль и Янине Студилиной, диджею Кате Гусевой, Даниилу Федорову… Все они с интересом следили за поворотами сюжета, а после — не скрывали эмоций. Спектакль стал настоящим открытием вечера, напомнив, что даже в камерном формате можно пережить сильнейшее театральное потрясение.

Читайте нас также:
#знаменитости
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

TERRI – путь в звезды!
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
instagram.com/rebekaibrahiim
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер 937
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 1036
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 926
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 770

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 6
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 20
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 36
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 59
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 50
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 76
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 6
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 20
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео