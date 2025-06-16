Найден простой способ уберечься от возрастных переломов

Ученые выяснили, что долговременное потребление жидких молочных продуктов — таких как молоко, кефир и йогурт — снижает риск переломов у пожилых женщин. К такому выводу пришли специалисты из Финляндии, анализирующие здоровье более 14 тысяч женщин в течение 25 лет. Результаты работы опубликованы в European Journal of Nutrition.

Как показал анализ, у участниц, регулярно употреблявших жидкие молочные продукты, риск любых переломов был на 26 процентов ниже, а остеопоротических — на 36 процентов ниже по сравнению с теми, кто отказывался от них вовсе. Интересно, что сыр на общий риск переломов не влиял, но был связан со снижением вероятности перелома бедра.

Исследование учитывало множество факторов: возраст, физическую активность, индекс массы тела, прием витамина D и кальция, а также наличие препаратов, влияющих на здоровье костей. Результаты позволяют предположить, что умеренное потребление молочных продуктов может выполнять защитную функцию, особенно в отношении костей, подверженных остеопорозу.

Ранее ученые назвали продукты продлевающие жизнь. Чай, темный шоколад, яблоки и ягоды оказались богаты флавоноидами — веществами, которые помогают снижать риск хронических заболеваний и продлевают жизнь.