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Открыта новая польза витамина D 0 1618

Lifenews
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Открыта новая польза витамина D
ФОТО: Global Look Press

Витамин D повышает эффективность химиотерапии при раке груди.

Низкие дозы витамина D могут повысить эффективность химиотерапии у женщин с раком груди — к такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Ботукату при Университете штата Сан-Паулу. Исследование показало: у 43 процентов участниц, получавших добавку в 2000 МЕ витамина D в день, опухоль исчезла после курса лечения, тогда как в группе плацебо — лишь у 24 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition and Cancer (Nutr Cancer).

В исследовании приняли участие 80 женщин старше 45 лет, все они проходили неоадъювантную химиотерапию для подготовки к операции по удалению опухоли. У большинства уровень витамина D был ниже нормы — менее 20 нг/мл. Уже спустя шесть месяцев прием добавки помог стабилизировать его уровень и, вероятно, повлиял на иммунный ответ организма.

По словам одного из авторов работы, хирурга-онколога Эдуарду Карвалью-Пессоа, витамин D — доступная альтернатива дорогим препаратам, усиливающим действие химиотерапии. Ученые подчеркивают, что доза в 2000 МЕ в сутки в разы ниже терапевтической для восполнения дефицита, а значит, безопасна.

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#витамин д
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